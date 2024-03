España se enfrentará a Australia, Chequia y Francia en la Fase de Grupos de las Finales de la Davis

La selección española se enfrentará a un duro grupo conformado por Australia, Chequia y Francia en el 'round robin' de las Finales de la Copa Davis 2024, según deparó el sorteo celebrado este martes en la sede de la Federación Internacional de Tenis (ITF) en Londres. El equipo que capitanea David Ferrer ya sabía que le tocaría lidiar con rivales de peso al partir en el cuarto y último bombo y aunque evitó a los más peligrosos de los dos primeros bombos, como Italia, defensora del título, o los Estados Unidos, tendrá que lidiar con oponentes duros, aunque con el plus de hacerlo con el apoyo de La Fuente de San Luis de Valencia donde se llevará a cabo su Grupo B. España se medirá a una histórica como Australia, subcampeona en las dos últimas ediciones ante Canadá (2022) e Italia (2023) y que tiene a un jugador de nivel como Alex de Miñaur, a Francia, que siempre presenta un equipo muy compensado, y a Chequia, con la que ya se vio las caras el año pasado en el mismo escenario, cayendo por un claro 3-0. La selección española no pudo pasar en 2023 de la fase de grupos al perder ante el equipo checo y Serbia sin ganar ni un solo punto, aunque en aquella ocasión no pudo contar con el concurso de Carlos Alcaraz, lo que mermó las opciones de los de David Ferrer, que se estrenaba en el cargo. Por otro lado, Italia, que jugará en casa, en Bolonia, comenzará la defensa del título con favoritismo sobre Países Bajos, Bélgica y Brasil en el Grupo A, mientras que el C, que tendrá que jugar en la sede de China, en Zhuhai, reunirá a Alemania, Estados Unidos, Eslovaquia y Chile. El D, que se disputará en la inglesa Manchester, medirá a Canadá, campeona en 2022, Gran Bretaña, Argentina y Finlandia. El primero y segundo de cada grupo avanzarán a la 'Final 8' de la competición que se jugará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga del 19 al 24 de noviembre. El sorteo del cuadro de esta ronda eliminatoria se llevará a cabo después de la Fase de Grupos en septiembre. --SORTEO DE LOS GRUPOS DE LAS FINALES DE LA COPA DAVIS 2024 A (Bolonia): Italia, Países Bajos, Bélgica y Brasil. B (VALENCIA): Australia, Chequia, Francia y ESPAÑA. C (Zhuhai): Alemania, Estados Uidos, Eslovaquia y Chile. D (Manchester): Canadá, Finlandia, Gran Bretaña y Argentina.