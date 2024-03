España, Portugal y Marruecos presentan el lema 'Yalla Vamos 2030' para un Mundial "de varias generaciones"

España, Portugal y Marruecos presentaron oficialmente este martes el logotipo y el lema 'Yalla Vamos' del Mundial 2030, un torneo "multicultural" y "de varias generaciones" que pretende ser "el mejor de la historia", con "la sostenibilidad, la innovación, la inversión y el impacto social como piedras angulares de la candidatura" de los tres países. En un evento celebrado en la 'Cidade do Fotebol' en Lisboa, España, Portugal y Marruecos pusieron "formas, colores y tonos" a la candidatura que organizará el Mundial de 2030. "Es un día muy importante para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y creo, sinceramente, que también lo es para el conjunto de España", comenzó sus palabras Fernando Sanz, en representación de la entidad española. "El proyecto cuenta con unos pilares sólidos, compartidos por una candidatura en la que tres países y dos continentes se unirán, en un acontecimiento deportivo único. Compartimos una visión clara y entusiasta, también los valores del fútbol y los principios como la innovación, la sostenibilidad y el legado que quedará para el futuro", dijo el exfutbolista. Sanz aseguró que muchos niños y niñas verán "por primera vez" un Mundial en su país, mientras otros, los que ya vivieron el torneo organizado por España en 1982 sueñan "con revivir en nuestro país este espectáculo". "Hoy vamos de la mano de dos países vecinos. Queremos construir una Copa del Mundo que sea de varias generaciones, porque queremos marcar ese futuro con un Mundial único", agregó. "Una competición con estadios modernos e icónicos en los tres países, que ofrecerán las mejores condiciones tanto para el juego como para las aficiones que acudan a vivirlo y a disfrutarlo. Instalaciones modernas que también tendrán los equipos y árbitros durante toda su preparación, buscando siempre la excelencia. Todo ello en un torneo compacto, con distancias cortas, desplazamientos entre sedes, para que jugadores y aficiones fomentan la sostenibilidad del campeonato", explicó. Y lo intentarán con "unas sedes con una infraestructura turística líder en ciudades de fama mundial", para interactuar con los aficionados con de "formas innovadoras" para que, en Marruecos, Portugal y España, "vivan una experiencia única". "Nuestra cultura y hospitalidad, las propuestas innovadoras, las infraestructuras y las modernas formas de organizar un Mundial harán, no me cabe la menor duda, que la Copa del Mundo 2030 será un antes y un después. A por ello, 'Yalla Vamos'. Por su parte, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Fernando Gomes, puso en valor la "única ambición" de los tres países organizadores de "organizar un Mundial que quede en la memoria de todos". "Un Mundial que las próximas generaciones no solo recuerden, sino que también se beneficien de él, gracias al fútbol que como deporte supera prejuicios, supera puentes entre naciones y se convierte en una fiesta y en una celebración", afirmó. "Una candidatura intercontinental diversa y multicultural, países con mucho pasado pero sobre todo con mucho futuro, resaltando su capacidad organizativa, países vecinos que basan sus relaciones en la confianza, respeto y colaboración. Tres países que el mar une, que no separa, y tres países con una misma pasión, el fútbol. Es un proyecto exigente, complejo, pero vamos a honrar el desafío propuesto por la FIFA", expresó Gomes. El responsable del fútbol luso insistió en que es "una candidatura que promueve el fútbol como un todo", también con el "fútbol femenino como uno de sus ejes". "No debemos limitarnos a esperar, sino a construir y a inspirar, con unas convicciones que transmitimos como legado para futuras generaciones. Las tres naciones organizadoras realizarán una inversión racional y productiva con impacto social que permita aumentar el número de participantes y el número de personas que practican el fútbol independientemente de su género o edad", defendió. En su turno de palabra, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Marruecos, Fouzi Lekjaa, reiteró que el de 2030 quieren que sea "el mejor de la historia". "Queremos crear un evento único y excepcional en el que el deporte, la civilización y los valores humanos se fusionen", indicó. "Lo esencial de esta candidatura es que las tres naciones tienen en común una dimensión de civilización y de historia en la que a lo largo de los siglos han estado unidas en nuestro Mar Mediterráneo. Tenemos toda la capacidad, toda la logística y todos los recursos para acoger este evento, pero lo que hará especial a este Mundial es la dimensión humana de los candidatos", destacó. 'YALLA VAMOS 2030', UN "DESEO DE AVANCE" Y "ESPÍRITU DE PROGRESO" Por el motivo que las tres naciones se reunían este martes, el coordinador técnico de la candidatura del Mundial 2030, Antonio Laranjo, explicó que el lema 'Yalla Vamos 2030' "representa un deseo de avance, un empujón, una intención y espíritu de progreso". El texto aparece en un logo que une "el sol, el mar, los tres países y el balón de fútbol". Así, Laranjo analizó el logotipo oficial, que integra el rojo como "color común" de las banderas de Marruecos, Portugal y España, "junto con los símbolos, el azul del mar, el verde de los bosques y de la sostenibilidad, el amarillo del sol y ese lema que incluye el balón de fútbol". "Todos serán bienvenidos a una verdadera celebración del fútbol. Debemos trabajar como uno solo, destacando los beneficios del torneo que estas características traerán a las naciones. Estamos empeñados en dejar un verdadero legado que perdurará en las futuras generaciones, con la sostenibilidad, la innovación, la inversión y el impacto social como piedras angulares de la candidatura. Un legado que dure para siempre", expuso Laranjo. Finalmente, la candidatura reconoció que "los requisitos de la FIFA son exigentes y desafiantes", aunque eso no impedirá que afronten el reto "con la máxima ambición". "Unidos por el deseo común de realizar el mejor Mundial de la historia para Portugal, para Marruecos, para España y para el resto del mundo", zanjó. Además, los tres organizadores desvelaron los embajadores de la candidatura, entre los que destacan los españoles Andrés Iniesta, Álvaro Morata e Irene Paredes. Por parte de Marruecos, Yassine Bono, Ghizlane Chebbak y Achraf Hakimi, con la colaboración de Emmanuel Adebayor como representante africano. Mientras que las caras visibles por Portugal serán Cristiano Ronaldo, Luis Figo y Dolores Silva.