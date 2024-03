Endrick y su primer partido en el Bernabéu: "Hacerlo con la selección es muy importante, será emocionante"

El jugador brasileño Endrick Felipe reconoció que será "importante" jugar con la selección brasileña su primer partido en el Santiago Bernabéu, un encuentro "emocionante" ante España, el próximo 26 de marzo, en el que espera que salgan "victoriosos" en este "nuevo ciclo" de la 'Canarinha'. "Soy un chico joven, juego mucho a videojuegos. Conocí Wembley y el Bernabéu a través del videojuego, y vi lo majestuoso que es, lo grande que es, cuánta gente cabe. Saber que voy a jugar en los dos escenarios y poder hacerlo con la selección es muy importante, será emocionante. Espero que pueda ser maravilloso y que podamos salir victoriosos", valoró el delantero en declaraciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El joven talento brasileño pertenece al Real Madrid desde diciembre de 2022, aunque no se incorporará a la disciplina madridista hasta este verano, por lo que el amistoso ante los de De la Fuente el 26 de marzo será su primer encuentro en Chamartín. Además, será una "nueva oportunidad" para jugar ante futbolistas de Europa, algo que "siempre es bueno". "Son nuevas experiencias y va a ser muy buena. Creo que lo haremos bien, que ganaremos. Necesitamos la ayuda de los aficionados brasileños, espero que estén con nosotros", deseó para el duelo ante 'La Roja'. "Espero poder contribuir en todo lo que se me pida, no sólo a mí, sino a todos mis compañeros. Y también dar gracias a Dios por la oportunidad. Es muy importante estar con mi mejor amigo --Murilo Cerqueira-- aquí también, para que estemos juntos, para poder hacer este nuevo ciclo. Espero que sean dos partidos maravillosos, que salgamos victoriosos", auguró. Finalmente, Endrick destacó el papel que jugará el nuevo seleccionador brasileño, Dorival Júnior, que se estrenará en el banquillo de la 'Canarinha' en este parón. "Todo el mundo conoce el trabajo que hizo en el Flamengo y en el Sao Paulo. Creo que va a ser un buen ciclo, un nuevo equipo, un nuevo entrenador, todo nuevo", concluyó.