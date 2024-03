El PSOE registra hoy en el Congreso su ley para castigar el proxenetismo: "Abolir no es prohibir"

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) registrará este martes en el Congreso su proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. "Lo que pretendemos es modificar el Código Penal para castigar el proxenetismo, es decir, para castigar el lucro de la prostitución, para castigar la tercera locativa. La cesión de inmuebles o de locales para el ejercicio de la prostitución", ha explicado el portavoz socialista Patxi López. En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz del Grupo Socialista ha argumentado que "se calcula que hay unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente" en España y ha añadido que "en 2021 sólo hubo una sentencia que condenara a un proxeneta". En este sentido, ha defendido que "esto evidencia que se necesitan leyes como ésta" y que su objetivo es abolir la prostitución y, para ello, es necesario "ir dando pasos" con este tipo de normas como ésta. López ha puesto en valor que esta ley reconoce la condición de víctimas directas a todas las personas que están siendo prostituidas en situación de proxenetismo. "Es decir, una muestra más de que mientras otros siguen jugando en el fango, nosotros estamos haciendo política para avanzar en derechos, en igualdad", ha zanjado. Preguntado sobre si están dispuestos a hablar con el PP para sacar la norma adelante dado que parece que en este momento no cuentan con el apoyo por parte de sus socios parlamentarios habituales, Patxi López ha asegurado: "Nosotros vamos a hablar con todos los grupos que de verdad quieran abolir la prostitución en este país. Abolir no es prohibir". Al respecto, el portavoz socialista prevé un debate "incluso semántico" porque, según ha indicado, "prohibir seguramente es un ejercicio que a la propia víctima la victimiza más, porque se perseguiría también a la víctima de la explotación". "Abolir es hacer que desaparezca por todos los medios. Y, entre otros, condenar a los proxenetas por explotar a mujeres en este país. Y hablaremos con todas las formaciones políticas que estén de acuerdo en que esto salga adelante", ha insistido. Posteriormente, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha insistido en lo mismo que dijo la semana pasada y es que valorarán la ley socialista cuando la conozcan. No obstante, ha añadido que tienen "un suelo mínimo del que partir antes de valorar la propuesta" y es que están "a favor de los Derechos Humanos, de los derechos de las mujeres y de los avances en los derechos de las mujeres". "En ningún caso vamos a apoyar ningún retroceso", ha avisado.