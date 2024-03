El precioso mensaje de Patricia Pardo a Christian Gálvez en su primer Día del Padre

Hoy, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre. Y como no podía ser de otra manera, muchas de nuestras celebrities han utilizado sus redes sociales para felicitar al 'rey de la casa'. Una de ellas, Patricia Pardo, que 3 meses después del nacimiento de su primer hijo en común con Christian Gálvez, Luca, ha dedicado una precioso mensaje al presentador revelando no solo que es un auténtico padrazo -algo que ya nos imaginábamos- sino también que gracias a él y a su apoyo incondicional tiene la fortaleza suficiente para ponerse cada día frente a las cámaras. La foto que ha elegido para felicitar a su marido, una del comunicador con el pequeño en una bandana portabebés posando frente a una televisión en la que vemos a la propia Patricia al frente del programa 'Vamos a ver', al que se reincorporó hace varias semanas, justo dos meses después de la llegada al mundo de su bebé. "La ilusión que siento cuando recibo estos mimos* ¡Cómo me entusiasma veros juntos y felices!" ha explicado, confesando que esa imagen "encierra muchas historias: la de nuestro sueño cumplido, la de un hombre que es pura entrega, o la de una personita que aun no es consciente del amor inmenso de su familia". "Decirte "felicidades, papi" se queda tan corto* No sólo le das todo tu cariño y esa ternura tuya tan especial a nuestro bebé, sino que entregas tu tiempo a toda la familia para conseguir el complejo equilibrio que necesitamos para que todo funcione" ha desvelado en esta preciosa carta abierta a Christian, en la que ha asegurado que está convencida de que "Luca ya siente que ha tenido la enorme suerte de tener al Optimus Prime de los papás". "Tú te transformas para adoptar mil facetas y siempre consigues que todo fluya" ha añadido, agradeciendo al presentador que le transmita "esa fortaleza que necesito para poder ponerme todos los días delante de una cámara y por lograr que seamos una piña, pese a todo". "Para mí la igualdad es precisamente esto, una pareja que se complementa sin importar el rol y aporta todo lo que puede para que una familia salga adelante" ha afirmado emocionada, destacando el papel fundamental de Christian en estos primeros meses de vida de su hijo. "Ojalá muchos años volando a tu lado. Te lo dice tu chica de ojos marrones que siempre creerá en ti" ha concluido una felicitación por el Día del Padre que se ha convertido en una romántica carta abierta en la que Patricia ha confesado la admiración que siente por su marido.