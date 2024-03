El Parlamento canadiense aprueba una moción para avanzar el establecimiento de Palestina

Toronto (Canadá), 18 mar (EFE).- El Parlamento canadiense aprobó en la noche del lunes una moción no vinculante que insta al Gobierno canadiense a movilizarse para lograr el establecimiento del Estado de Palestina así como cesar la exportación de armas a Israel.

El texto original de la moción presentada por el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) solicitaba al Gobierno canadiense el reconocimiento del Estado de Palestina.

Pero tras varias horas de debate en la Cámara Baja del Parlamento canadiense, el gobernante Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau y el NPD llegaron a un acuerdo de último minuto que permitió la aprobación de la moción a cambio de una sustancial modificación del texto.

La moción final, que también demanda un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes en Gaza, que Hamás deponga sus armas así como que el Gobierno canadiense mantenga su financiación de la agencia de refugiados palestinos UNRWA y que apoye a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fue aprobada por 204 votos a favor y 117 en contra.

Sólo los diputados del Partido Conservador y un par de voces críticas del Partido Liberal votaron en contra de la moción.

La organización Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME, en inglés) calificó la aprobación de la moción como un "pequeño paso para poner fin a la complicidad de Canadá en la guerra genocida de Israel en Gaza".

En un comunicado, CJPME calificó de victoria la petición para que Canadá cese las exportaciones militares a Israel y dijo que va en la dirección del embargo de armas que el grupo ha solicitado.

Por su parte, la organización judía B'nai Brith Canada expresó su "indignación" por la aprobación de la moción, que calificó como "anti-israelí".

Un portavoz de B'nai Brith Canada añadió que la moción supone un "deplorable menosprecio al derecho de Israel para defenderse".

El Gobierno de Trudeau rechazó durante meses solicitar a Israel un alto el fuego, a pesar de los miles de niños y mujeres muertos por los ataques de las fuerzas armadas israelíes, y tampoco apoyó el caso de genocidio presentado por Sudáfrica ante CIJ.

Pero ante la presión de la opinión pública canadiense, el Gobierno de Trudeau se ha distanciado en las últimas semanas del apoyo incondicional que prestó a Israel al inicio del conflicto.

Este lunes, el ministro de Inmigración de Canadá, Marc Miller, anunció que el Gobierno incrementará el número de palestinos de la Franja de Gaza que podrán solicitar refugio .

Miller inicialmente estableció el cupo inicial en 1.000 personas, lo que motivó las protestas de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que señalaron el doble rasero del Gobierno, ya que Canadá ha aceptado a centenares de miles de ucranianos que huyen de la invasión rusa.

A pesar del anuncio este lunes, Canadá todavía no ha recibido ningún refugiado palestino ante la falta de cooperación de las autoridades israelíes, que controlan de hecho las fronteras del enclave mediterráneo.

También este lunes, Trudeau mantuvo una conversación telefónica con el ministro del Gobierno de Guerra israelí Benny Gantz a quien expresó su "preocupación" por la anunciada ofensiva israelí en Rafah, donde se acumulan 1,7 millones de refugiados palestinos.

Trudeau también señaló a Gantz la necesidad de aumentar el volumen de la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza. EFE

