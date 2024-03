El ministro de Exteriores ucraniano "no tiene dudas" de que Rusia atacará otro país "si triunfa en Ucrania"

El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleba, ha afirmado que "no tiene dudas" de que Rusia lanzará un ataque contra otro país "si triunfa en Ucrania", por lo que ha llamado a los aliados internacionales a traducir los mensajes de apoyo político en un mayor envío de armas, ya que considera que está en juego la estabilidad internacional. Kuleba ha advertido de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sólo se guía "por la lógica expansionista y la ambición", por lo que no descarta que, si la invasión a Rusia prospera, también ataque otros países europeos o del Asia central. "Quiere restaurar la influencia de la Unión Soviética y del imperio ruso", a costa del "Derecho Internacional, las fronteras y las reglas", ha añadido el ministro en un encuentro telemático con medios internacionales, entre ellos Europa Press. En el ámbito diplomático, Kiev tiene las esperanzas puestas en una cumbre de paz de la que tan sólo ha trascendido que será en Suiza, sin fecha todavía --"tenemos que sincronizarla con las agendas de los líderes", ha alegado Kuleba--. Entretanto, el ministro ha llamado a prestar atención al frente de combate, donde la situación "sigue siendo tensa". El jefe de la diplomacia ucraniana ha señalado que las tácticas de guerra rusa son "brutales" y ha reconocido que las fuerzas leales a Putin tienen "ventaja en el aire", por lo que Ucrania requiere de "más ayuda militar y más rápido" de sus socios internacionales. "Recibimos mucho apoyo de Europa y de Estados Unidos, pero en el frente no vemos muchas armas", ha lamentado. Entre las "prioridades" figuran sistemas de defensa antiaérea o misiles con un mayor alcance para poder atacar de manera eficaz instalaciones y puestos de mando rusos situados en los territorios ocupados. También ha pedido drones, "los nuevos héroes de la guerra", y de los que "nunca habrá bastantes", pese a que Ucrania prevé producir más de un millón de estas aeronaves no tripuladas sólo este año. EUROPA COMPENSA EL "RETRASO" DE EEUU Kuleba ha admitido que, en términos políticos, puede haber recelo en la esfera internacional y ha reconocido "retrasos" en Washington, pero ha apelado a "una matemática muy simple": "Sea cual sea el precio de ayudar a Ucrania, el precio de librar una guerra directa será mucho, mucho mayor". Sí ha querido enfatizar que los socios europeos han tomado la iniciativa para aumentar "significativamente" tanto su propia producción militar como las adquisiciones de armas a terceros países para "ayudar a Ucrania" y "cubrir el vacío" dejado por el debate político abierto en el Congreso estadounidense. Asimismo, el ministro de Exteriores ha llamado a tener en cuenta que "el éxito de Putin en Ucrania" implicaría que otros líderes de otras partes del mundo puedan verse "motivados" a seguir su ejemplo, lo que contribuiría a un aumento de la inestabilidad a nivel global.