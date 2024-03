El jefe del Pentágono afirma que EEUU "no permitirá que Ucrania fracase"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado este martes que el país norteamericano "no permitirá que Ucrania fracase" en el marco de la invasión rusa del territorio y ha señalado que el "mundo libre" no permitirá que la guerra tenga dicho desenlace. Así se ha pronunciado durante un discurso en el marco del encuentro del Grupo de Contacto --formado por 50 países que apoyan militarmente a Kiev-- celebrado en la base militar alemana de Ramstein, donde se reúnen para coordinar la ayuda militar entregada a Ucrania. "Debemos hacer todo lo posible para evitar que el presidente ruso, Vladimir Putin, cumpla sus planes imperiales", ha aseverado antes de afirmar que "todos estaremos menos seguros si Putin sigue adelante", según ha recogido el diario 'Suddeutsche Zeitung'. Austin ha indicado que al menos 315.000 personas han muerto han resultado heridas a causa de la invasión de Ucrania y ha matizado que el conflicto ha costado a Moscú 211.000 millones de dólares (unos 194.000 millones de euros) hasta ahora. "Los militares ucranianos se enfrentan a condiciones difíciles y una lucha dura, mientras que los civiles se topan con ataques constantes de misiles rusos y drones iraníes", ha lamentado al tiempo que ha subrayado que, no obstante, Estados Unidos "no se rendirá". Por su parte, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha aseverado que se han registrado "progresos" a la hora de obtener más munición para Ucrania y ha anunciado nuevas ayudas por parte de Berlín. El nuevo paquete de ayuda militar consistirá en el suministro de 10.000 proyectiles de artillería de las reservas de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas alemanas), junto a 100 vehículos blindados para la infantería y 100 vehículos de transporte, tal y como ha especificado, según ha recogido la agencia de noticias DPA. El valor total de la entrega es de unos 500 millones de euros, lo que significa que este año ya se ha prestado ayuda valorada en unos 7.000 millones de euros. Este importe incluye también los fondos que Alemania aporta a la iniciativa checa de compra de munición.