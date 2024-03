El Congreso tramitará otra ley de ayuda a los enfermos de ELA, a la espera de la del Gobierno

El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de una segunda ley de ayudas a los pacientes con ELA, propuesta por Junts, y que insta al reconocimiento del 65 por ciento de discapacidad para los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y el grado 3 de dependencia desde el momento del diagnóstico, con independencia del estado de desarrollo de la enfermedad. El acuerdo se produce una semana después de la aprobación de otra proposición de ley impulsada por el PP sobre ayudas a los pacientes con ELA, y también siete días después de que el PSOE y Sumar registraran una propuesta en el Congreso al mismo respecto. "Las personas con ELA tienen una expectativa de vida de entre tres y cinco años, y no tienen tiempo que perder en la burocratización", ha explicado la diputada de Junts Pilar Calvo. Por tanto, esta proposición plantea una serie de cambios legislativos, especialmente centrados en la competencia del Estado en el ámbito de la Seguridad Social, y en la financiación adecuada en este ámbito, "todo esto respetando las competencias en salud y servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas", afirman desde Junts. El objetivo es "garantizar una calidad de vida mayor a las personas enfermas y a sus familiares, teniendo en cuenta que los costes de los servicios para los enfermos son elevados". Además, se propone elevar un año después, y de manera automática, el reconocimiento de la discapacidad hasta el grado 4, correspondiendo a la discapacidad total (96-100%). "Este reconocimiento del grado 3 de las personas con ELA se tiene que mantener al menos mientras esta enfermedad no tenga cura o tratamiento que detenga o ralentice, de manera significativa, su evolución, preservando las capacidades funcionales de la persona y su autonomía y alargando la esperanza de vida", se recoge en el texto. En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Elvira Velasco ha afeado a Junts que esta iniciativa ha generado "una gran incertidumbre y contradicción" en las personas que padecen esta enfermedad y en sus familias, ya que la pasada semana se aprobó la proposición de ley de su grupo parlamentario. "Los pacientes vieron una luz la semana pasada al aprobarse por unanimidad la proposición de ley que debatimos, después de haber visto la pasada legislatura una ley que fue bloqueada por el PSOE y Podemos, sin darles ninguna explicación por parte ni del Gobierno ni de los grupos parlamentarios que la bloqueaban, hasta que decayó por disolución de las Cortes", ha apostillado en su discurso. En este mismo sentido, Velasco también ha criticado que la proposición de Junts, a diferencia de la suya, no contempla la creación de un Centro Nacional de Investigación sobre la enfermedad. Por tanto, el PP ha llamado a "retirar" esta proposición de ley para "pasar a trabajar en el ámbito de las enmiendas". También ha pedido al resto de grupos que posean una iniciativa en este sentido, como es el caso del PSOE y Sumar, que "no caigan en el error de meter las suyas en el orden del día", porque el objetivo es "buscar un rédito político", "entorpeciendo" la tramitación parlamentaria. En este sentido, ha recalcado que esta es una ley que "no ha de tener color político", porque "es una ley de los pacientes y para los pacientes". Por parte del PSOE, la diputada Carmen Andrés ha recordado que la proposición de ley que registraron la pasada semana junto con Sumar es "mucho más completa que la de Junts", pero finalmente ha votado a favor de la misma. Por parte del BNG, Néstor Rego ha asegurado que apoyan esta proposición porque "es una cuestión de humanidad" atender "de forma urgente" de las personas que padecen enfermedades degenerativas. "NO HAY INICIATIVA CONJUNTA" Noemí Santana, de Podemos, ha anunciado desde el inicio su voto a favor, si bien ha lamentado que "es difícil entender que no exista consenso para presentar una iniciativa conjunta" y evitar "este juego" respecto a ver "quién se lleva la medalla, provocando una guerra". A su juicio, esta "carrera" por "querer llevar la voz cantante" provoca "un letargo" en los tiempos y la "desesperación" en las personas con la enfermedad. Bildu también ha señalado que es "urgente" esta ley para crear un marco de actuación para las personas que padecen esta enfermedad y proteger los entornos de las personas cuidadoras, pero su diputado Iñaki Ruiz de Pinedo ha insistido en la necesidad de abarcar el conjunto de enfermedades neuromusculares "sin que por ello se retrase esta ley". En este mismo sentido se ha pronunciado Inés Granollers, de ERC. "Necesitamos que la ley incluya todas las enfermedades que provocan una gran dependencia", ha señalado. También se ha mostrado de acuerdo con este propósito Rafel Cofiño, de Sumar, quien además ha señalado que estas reformas "no servirán" si la Atención Primaria sigue "desvertebrada". La diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz también se ha mostrado a favor de la proposición, si bien ha anunciado que su grupo enmendará a la totalidad, con texto alternativo, todas las propuestas que se aprueben sobre la ELA "para asegurarse de que verdaderamente mejoren las condiciones de la vida de los grandes dependientes".