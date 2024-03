EEUU trata con Níger "una nueva vía de cooperación" tras el anuncio de la junta sobre el fin del acuerdo militar

El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que está manteniendo contactos diplomáticos con la junta militar de Níger para "una nueva vía de cooperación" y ha mostrado su preocupación por el "camino" elegido por Niamey debido a su "potencial relación" con Rusia e Irán, días después de que el país africano rompiera su acuerdo de cooperación militar con Washington. La viceportavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Sabrina Singh, ha confirmado que una delegación de alto nivel encabezada por Molly Phee, vicesecretaria de Estado para Asuntos Africanos, viajó la semana pasada a Niamey para unas conversaciones con la junta, tras lo que Níger anunció la ruptura del citado acuerdo, que rige la presencia de cerca de mil militares y contratistas en el país africano. Así, ha detallado que la delegación se reunió con altos cargos de la junta militar, el primer ministro nigerino, representantes de organizaciones civiles y diplomáticos de "países aliados", antes de recalcar que estas "largas y directas conversaciones" incluyeron "un intercambio de puntos de vista sobre cómo trazar una nueva vía de cooperación, enfatizando la importancia de respetar la soberanía de Níger y las preocupaciones de ambas partes". "Somos conscientes del comunicado del 16 de marzo", ha reconocido Singh, en referencia al anuncio sobre la ruptura del acuerdo, antes de agregar que Washington "trabaja a través de canales diplomáticos para pedir aclaraciones" y declinar pronunciarse sobre si el fin del acuerdo fue consecuencia directa del contenido de las reuniones celebradas por la citada delegación. "Seguimos en contacto con el Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP) --nombre oficial de la junta militar nigerina--. Estamos llevando a cabo estas conversaciones a nivel diplomático", ha destacado, al tiempo que ha negado que exista un calendario de cara a la retirada de estas tropas, de importancia estratégica para Estados Unidos y sus socios en la región del Sahel. Singh ha confirmado que los militares desplegados en Níger no llevan a cabo operaciones antiterroristas "unilaterales o con el Gobierno nigerino" desde el golpe de Estado de julio de 2023, que derrocó al entonces presidente electo, Mohamed Bazoum, y que se limitan a operaciones de "protección de la fuerza". Asimismo, ha negado que hasta el momento se haya efectuado una reducción del cerca de millar de efectivos presentes en Níger y ha insistido en que Estados Unidos trabaja para "encontrar un camino hacia adelante" y para mantener la "cooperación" bilateral, en medio de la ruptura de lazos por parte de las juntas militares en países del Sahel con sus tradicionales socios occidentales. "Estamos preocupados por el camino en el que está embarcado Níger. Fueron conversaciones directas y francas para hablar de nuestras preocupaciones y escuchar las suyas", ha desvelado Singh sobre los contactos entre la delegación y la junta, incluidas las preocupaciones sobre las "potenciales relaciones de Níger con Rusia e Irán". Sin embargo, ha negado que Washington haya trasladado un "ultimátum" a Níger sobre esta situación y ha insistido en que el país norteamericano "quiere ver cómo puede ser la relación, en caso de que haya una que mantener de ahora en adelante, ante el incremento del peso de Moscú en esta región del continente africano. "Sabemos que Rusia cuenta con una presencia en la región y que sigue buscando lazos con países africanos para profundizar su cooperación a nivel de seguridad. Lo hemos visto antes en otros países", ha argumentado, en referencia al refuerzo de lazos por parte de Malí, Burkina Faso y Níger con Rusia, incluido el despliegue de mercenarios en territorio maliense y en República Centroafricana (RCA). IMPORTANCIA ESTRATÉGICA El acuerdo militar con Níger es de importancia estratégica para Washington, ya que el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) opera principalmente desde Yibuti y la base nigerina de Agadez, donde se encuentran la inmensa mayoría de los militares desplegados en el país y desde donde se llevan a cabo las operaciones aéreas y con drones contra grupos terroristas. Concretamente, la Base 201 cuenta con drones MQ 9 Reaper y bienes de vigilancia aérea que permiten a Estados Unidos mantener un imagen de la situación sobre el terreno en el Sahel y Libia, sumida en el caos y la inseguridad desde 2011, cuando rebeldes apoyados por países occidentales capturaron y ejecutaron al líder libio, Muamar Gadafi, en medio de un levantamiento armado. Por ello, de materializarse la expulsión de los militares estadounidenses de Níger, Washington se vería forzado a rearticular su despliegue militar en África, con Chad como destino más probable, dado que la junta instaurada en 2021 ha sido la única que no ha cortado durante los últimos años sus lazos con Francia, otro de los socios tradicionales en la región. Así, las juntas de Malí, Burkina Faso y Níger --surgidas de una serie de asonadas militares entre 2020 y 2023-- han cortado sus lazos militares con Francia y han ordenado la salida de sus militares del país, desatando las preocupaciones de París por la pérdida de su tradicional peso en sus antiguas colonias en esta zona de África y por el acercamiento de estos países a Rusia. Sin embargo, la junta de Chad, embarcado en una transición desde la muerte en 2021 del presidente, Idriss Déby, en enfrentamientos con un grupo rebelde, ha afirmado que mantiene sus lazos con París y ha descartado cualquier salida de sus tropas, alzándose como principal socio en la región, al que podría tener que recurrir también Estados Unidos si finalmente hay ruptura oficial de lazos con Níger. EL ANUNCIO DE NÍGER El portavoz de la junta de Níger, Amadou Abdramane, anunció el sábado la rescisión del acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos "teniendo en cuenta las aspiraciones y los intereses del pueblo", al tiempo que criticó que Washington niegue a Niamey "el derecho a elegir a los socios" que le acompañarán en el proceso de transición. Así, denunció "enérgicamente" la "actitud condescendiente" de la delegación estadounidense desplazada a Niamey, "acompañada de la amenaza de represalias" y destacó que "esta actitud puede minar la calidad de las relaciones y socavar la confianza entre los dos gobiernos. Abdramane reprochó además a Estados Unidos "las falsas acusaciones" sobre la supuesta firma de "un acuerdo secreto con la República Islámica de Irán" y describió la presencia militar estadounidense en Níger como "ilegal", argumentando que "viola todas las normas constitucionales y democráticas que exigirían que el pueblo soberano, en particular a través de sus representantes elegidos, fuera consultado sobre la instalación de un Ejército extranjero en territorio nacional". Por último, denunció que Estados Unidos decidió "de forma unilateral y abrupta" suspender tras el golpe de Estado su "cooperación militar" con la junta instaurada tras la asonada, lo que tildó de "violación del acuerdo impuesto al pueblo de Níger". Además, dijo que esta decisión "no estuvo seguida por su lógica, que obligaría (a Estados Unidos) a retirar sus tropas del territorio nigerino".