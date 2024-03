EEUU pide a los talibán que "garanticen que no se llevan a cabo ataques" desde Afganistán

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido a los talibán que "garanticen que no se llevan a cabo ataques terroristas" desde territorio de Afganistán y ha pedido "contención" a Pakistán tras la muerte de ocho personas en bombardeos del Ejército paquistaní contra dos provincias afganas. "Pedimos a los talibán que garanticen que no se lancen ataques terroristas desde territorio afgano. Pedimos a Pakistán que ejerza contención y garantice que no hay civiles dañados en sus esfuerzos antiterroristas", ha dicho el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. Así, ha insistido en que Washington reclama "a ambas partes" que "aborden sus diferencias", al tiempo que ha lamentado "profundamente" la "pérdida de vidas y las injusticias durante el ataque en Pakistán y la pérdida de vidas civiles durante el bombardeo en Afganistán". Seguimos comprometidos a garantizar que Afganistán no vuelve a convertirse en un lugar seguro para los terroristas que desean causar daño a Estados Unidos o a nuestros socios y aliados", ha zanjado durante su rueda de prensa diaria. Los talibán, que controlan Afganistán desde agosto de 2021, denunciaron el lunes ocho muertos, incluidos dos menores, en bombardeos por parte de Pakistán, tras lo que el grupo aseguró haber con armamento pesado "centros militares de Pakistán", sin informaciones sobre víctimas o daños materiales. Los bombardeos fueron ejecutados un día después de que el presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, prometiera venganza tras la muerte de siete militares en un ataque contra un puesto de las fuerzas de seguridad en la provincia de Waziristán del Norte. La autoría del ataque fue reclamada por una facción de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes-- encabezada por Hafiz Gul Bahadar.