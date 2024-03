Dani Alves, su alegato ante el juez para salir en libertad: "Creo en la justicia, no voy a huir"

Día clave para el futuro de Dani Alves, que un mes después de ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en la discoteca 'Sutton' de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022, podría obtener la libertad provisional si prospera el recurso presentado por su abogada. Los jueces de la Sección 21 de la Audiencia Provincial valoran este martes la petición de la defensa del futbolista de que salga de prisión con medidas cautelares hasta que la sentencia sea firme; o si, por el contrario y teniendo en cuenta el elevado riesgo de fuga que apunta la Fiscalía -que también ha recurrido la sentencia para aumentar la condena- continúa en la cárcel hasta que se resuelvan dichos recursos. Alves, que ha seguido la vista por videoconferencia desde la cárcel de Brians 2 -donde lleva más de un año- ha tomado la palabra al final para asegurar que "no voy a huir. Creo en la justicia". Además, ha asegurado que se quedará en España hasta que se resuelva el proceso, y ha añadido que su lugar de residencia es en Barcelona. La Fiscalía se niega rotundamente, afirmando que el riesgo de fuga es mayor que antes de la sentencia. Además, exponen que el jugador no tiene arraigo y dispone de una gran capacidad económica. Por su parte, la abogada del brasileño, Inés Guardiola, ha solicitado su libertad con medidas cautelares, como una fianza de 50.000 euros, la retirada de los dos pasaportes -uno español y otro brasileño- y su comparecencia periódica en los juzgados, alegando que su cliente ya ha cumplido un cuarto de la condena que se le impuso (lleva 14 meses en prisión) y que con este 25% cumplido ya podría acceder a permisos penitenciarios si cumpliera el otro requisito para tenerlos, que la pena sea firme, algo que estima puede tardar meses porque los recursos están pendientes de que los valore el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y después puede haber otros recursos ante el Tribunal Supremo (TS). La abogada también ha esgrimido que la presunción de inocencia sigue vigente hasta que haya una sentencia firme, que intenta anular con un recurso de 136 páginas y 16 motivos distintos, y para dar garantías de que no se fugará si queda en libertad, ha ofrecido depositar una fianza de 50.000 euros y acudir al juzgado cada semana o incluso a diario para ratificar que sigue en España. En cambio, tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la denunciante a través de la abogada Ester García se han opuesto a que el jugador salga de prisión antes de que la sentencia sea firme. La fiscal ha reiterado que hay riesgo de que Alves se fugue, tanto por su nacionalidad brasileña como por su capacidad económica para hacerlo, algo que la defensa contradice al afirmar que el futbolista perdió todos los contratos que tenía al iniciarse la causa sobre él. Para la fiscal, sin embargo, ahora que está condenado hay aún más riesgo de que el furbolista opte por huir, ya que durante la investigación (cuando estuvo en prisión provisional) tenía la amenaza de una condena y ahora ya la tiene. Tanto la acusación particular como la Fiscalía han argumentado que, aunque Alves ha cumplido una cuarta parte de la pena de cuatro años y medio, ambas acusaciones reclaman penas más altas en sus recursos, que aún están por resolver. El tribunal puede optar por resolver la petición este mismo martes o bien comunicarla en los próximos días, y fuentes jurídicas prevén que la respuesta llegue esta misma semana. Tras la vista, Inés Guardiola ha atendido a los medios de comunicación para confirmar que ha solicitado la libertad provisional del brasileño y ahora toca esperar la resolución del tribunal. "En cualquier caso, el señor Alves ha manifestado él mismo que nunca va a huir de la acción de la justicia, que sigue creyendo en la justicia y que esperará hasta que se resuelva el procedimiento. Hemos interpuesto recursos todas las partes. La pena es muy inferior a la solicitada por las acusaciones y en cualquier caso tenemos que esperar una sentencia firme que podrá tardar y por eso he solicitado la libertad provisional del señor Alves".