Crónica del ALBA Berlín - Real Madrid: 79-86

El Real Madrid se impuso este martes por 79-86 en su visita al ALBA Berlín, con destacado papel del alero croata Mario Hezonja, en un partido correspondiente a la jornada 30 de la Fase Regular de la Euroliga y que sirvió a los merengues para asegurarse el llamado 'factor cancha' de cara a las eliminatorias de los cuartos de final. Sobre la cancha del Mercedes-Benz Arena, los locales empezaron con un parcial de 9-2 que ampliaron a 15-5, con una aportación fulgurante de Johannes Thiemann frente a un equipo rival sin Dzanan Musa, Sergio Rodríguez, Sergio Llull ni Rudy Fernández en su banquillo. Pero pronto se puso a carburar Hezonja, combinando con Guerschon Yabusele para recortar distancias (20-16). No obstante, un triple de Jonas Mattisseck y otro consecutivo de Louis Olinde recuperaron el +10 para el ALBA (26-16) a la conclusión del primer cuarto. Eso sí, un triple de Hezonja nada más iniciarse el segundo periodo fue un aviso de que el Real Madrid no estaba dormido. Con paciencia, con Gaby Deck y Carlos Alocén sumando canastas clave y con el despertar de Vincent Poirier en ambos tableros, los visitantes voltearon el marcador después de un triple de Alberto Abalde (28-30). Matt Thomas respondió del mismo modo y luego Martin Hermannsson le dio relevo. Entre él y Khalifa Koumadje, el poste bajo a veces era una zona de combate y la defensa berlinesa sujetó al equipo madrileño hasta irse arriba al descanso (40-36). Al regreso de vestuarios, dos triples de Thomas y otro de Olinde guiaron un nuevo arreón del ALBA, que llegó a ganar por 51-38 antes de que Hezonja afinase todavía más en ataque. El alero croata halló en Facundo Campazzo a su escudero para buscar la remontada, lo cual cristalizó en un parcial de 1-14 gracias a varios aciertos desde media distancia. Mientras, un triple de Sterling Brown en la penúltima posesión local del tercer periodo (57-58) apretó el partido. Yabusele alejó nuevamente al Real Madrid con un 2+1, pero el ALBA replicó con cinco puntos seguidos, por obra de Olinde y de Koumadje. De manera paulatina, sin fallar en los tiros libres, los pupilos de Chus Mateo se pusieron 70-73 cuando faltaban 4:04 para el final del encuentro. DESACERTADO THIEMANN A continuación, Tim Schneider erró un triple para el cuadro alemán y Poirier anotó al contragolpe (70-75). Casi contra las cuerdas, coló un triple Thomas y más adelante Thiemann acercó al ALBA (75-76). Poirier se dejó un tiro libre por el camino y Hermannsson sí acertó dos suyos (77-77), pero Poirier se resarció con una canasta tras asistencia de Alberto Abalde. Brown estrelló en el aro un triple a la desesperada, luego Abalde igualmente transformó dos tiros libres importantes y Thiemann vivió un 'déjà vu' para la afición del ALBA tras fallar otra canasta de pura desesperación. Los locales siguieron parando el reloj con faltas, a la espera de que algún adversario fallase, y encontraron botín inesperado. 77-81 lucía el electrónico del Mercedes-Benz Arena y Walter 'Edy' Tavares no materializó ninguno de sus dos tiros libres a 36.1 para zanjar el partido. Sin embargo, en el rebote, Koumadje chocó el balón en un pie de su compañero Thiemann y Yabusele lo atrapó para encestar (77-83) y dejar el triunfo madridista visto para sentencia. Debido a su buien manejo de los instantes finales, los de Mateo amarraron dicha victoria y se situaron con un balance de 24-6 desde su cómodo liderato. Por su parte, los pupilos de Israel González se quedan otra jornada más como colistas de la Euroliga, con un registro de 5-25. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ALBA BERLÍN, 00 - REAL MADRID, 00 (40-36, al descanso). --EQUIPOS. ALBA BERLÍN: Hermannsson (13), Thomas (16), Olinde (11), Thiemann (14) y Koumadje (4) --quinteto inicial--; Wetzell (3), Delow (3), Brown (8), Schneider (2), Samar (2) y Mattiseck (3). REAL MADRID: Campazzo (14), Causeur (5), Hezonja (22), Ndiaye () y Tavares (2) --quinteto inicial--; Deck (4), Poirier (9), Abalde (9), Alocén (4) y Yabusele (17). --PARCIALES: 26-16, 14-20, 17-22 y xx-xx. --ÁRBITROS: Hordov, Kolsenjic y Petek. Eliminaron por faltas presonales a Brown en el ALBA Berlín. --PABELLÓN: Mercedes-Benz Arena.