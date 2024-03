Comisario destaca "reacción positiva" de Bolivia sobre ley de UE contra la deforestación

La Paz, 18 mar (EFE).- El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea (UE), Virginijus Sinkevicius, destacó este lunes la "reacción positiva" de Bolivia sobre la ley de la UE para frenar la deforestación que se aplicará desde diciembre de este año.

"La reacción del Gobierno boliviano ha sido positiva, me gustaría mencionar que este no es un nuevo tema, aunque la ley no está vigente, se ha anunciado hace dos años, ya he tenido la oportunidad de reunirme con el vicepresidente (David Choquehuanca) en Bruselas (...) esto es para resaltar que esto es un diálogo constructivo", expresó Sinkevicius en un encuentro con periodistas internacionales.

El comisario llegó a Bolivia en el marco de su gira por países como Paraguay y Ecuador, realizada para explicar esta ley que está enfocada en impedir que lleguen siete productos a la UE, si es que provienen de áreas que han sido deforestadas para la producción de dichos bienes.

Esta ley también obliga a los operadores que se dedican al comercio de esos productos como goma, madera, ganado, aceite de palma, soya, café y cacao a comprobar su origen para verificar que no han sido fruto de la deforestación o la degradación forestal.

"Estamos conversando con la comisión para asegurar que haya una transición, un inicio suave, para facilitar la implementación", agregó.

El comisario explicó que la UE acepta las propuestas de los países de cómo van a lograr demostrar el origen de sus productos, adoptando sistemas móviles para el rastreo o utilizando tecnología de satélite, la geolocalización y que cada país decidirá cómo realizar el rastreo y la consecuente verificación.

Agregó que para no haya dudas sobre la norma, se trabajará con las autoridades locales y se realizarán talleres con los productores y operadores para que haya una "absoluta claridad".

Sinkevicius se reunió esta jornada con el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Santos Condori, la canciller Celinda Sosa y el vicepresidente David Choquehuanca.

La agenda del comisario continúa el martes en la región oriental de Santa Cruz, ahí se reunirá con autoridades locales, federaciones de empresarios y productores, además visitará el parque regional Lomas de Arena, un área protegida en el país.

Más temprano, Sinkevicius firmó un convenio de cooperación con el Gobierno de Bolivia por aproximadamente 33 millones de dólares que estarán destinados a proyectos de medioambiente, que ayudarán a mitigar la deforestación y paliar los efectos de la crisis climática.

Luego de la visita a Bolivia, el comisario se dirigirá a Ecuador para terminar su gira por Suramérica. EFE

