Chase Young firma con Saints y Alexander Mattison con Raiders, en agencia libre de NFL

Redacción Deportes, 18 mar (EFE).- Chase Young, ex de San Francisco 49ers, firmó con los New Orleans Saints, y Alexander Mattison, ex de Minnesota Vikings, hizo lo propio con Las Vegas Raiders, en dos de los movimientos más relevantes de la agencia libre de este lunes.

El vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Saints, Mickey Loomis, fue quien anunció que Young, ala defensiva, jugará la temporada 2024 con el equipo.

El jugador de 24 años, seleccionado Pro Bowl en el 2020, es uno de los defensivos más agresivos de la NFL, lo demostró desde que fue seleccionado por Washington en la primera ronda del Draft 2020, año en el que fue designado Novato Defensivo.

El chico nacido en Upper Marlboro, Maryland, es un cazador de 'quarterbacks' que en cuatro años en la liga acumula 100 tackleadas, 16.5 capturas, ha forzado seis balones sueltos, recuperado tres, defendido nueve pases y suma una anotación.

El año pasado jugó como titular para los San Francisco 49ers, equipo con el que arribó al Super Bowl LVIII que perdieron ante los Kansas City Chiefs el 11 de febrero pasado.

En Las Vegas, los Raiders anunciaron que Alexander Mattison será el reemplazo del corredor Josh Jacobs, quien la semana pasada fue contratado por los Green Bay Packers.

Mattison había pasado toda su carrera en Minnesota, equipo que lo reclutó en la tercera ronda del Draft 2019 y con el que acumuló 2.370 yardas y 11 anotaciones.

Gracias a su versatilidad, Alexander también es un arma que aporta al juego ofensivo. En Vikings registró 100 recepciones para 718 yardas y seis 'touchdowns'.

La campaña pasada la culminó con 180 acarreos para 700 yardas y 11 anotaciones; atrapó 30 pases para 192 yardas y tres 'touchdowns'.

En otros movimientos de la agencia libre, los Buffalo Bills extendieron el contrato de Taron Johnson, su esquinero estrella, por tres años y 31 millones de dólares, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado en su posición.

Desde que Johnson fue seleccionado por Bills en la ronda cuatro del Draft 2018 acumula 450 'tackleadas', siete capturas, 39 pases defendidos, cuatro intercepciones, siete balones sueltos forzados, dos recuperados y una anotación.

En New York, los Jets dieron la bienvenida al veterano Tyron Smith, tackle ofensivo que estuvo 13 temporadas en los Dallas Cowboys, equipo con el que fue seleccionado ocho veces al Pro Bowl.

Smith, quien ha jugado 161 partidos en su carrera, será el hombre que se encargue de cuidar el punto ciego del pasador Aaron Rodgers.

En Los Angeles, el centro Bradley Bozeman, ex de Panthers, firmó un contrato de un año con los Chargers, y los Rams amarraron hasta 2025 al profundo Kamren Curl, quien llega de Commanders.