Blinken dice que la totalidad de la población de Gaza sufre "graves niveles de inseguridad alimentaria"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este martes que la totalidad de la población de la Franja de Gaza sufre "graves niveles de inseguridad alimentaria" y ha reclamado un aumento de la entrega de ayuda humanitaria y garantizar que estas operaciones "son sostenidas". "Según la medida más respetada de estas cosas, el cien por cien de la población de Gaza sufre graves niveles de inseguridad alimentaria grave. Es la primera vez que una población en su conjunto ha recibido esta clasificación", ha señalado durante una rueda de prensa en la capital de Filipinas, Manila. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó el lunes de que la hambruna es "inminente" en la zona norte de la Franja, antes de agregar que la mitad de la población gazatí, cerca de 1,1 millones de personas, hacen frente a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, en medio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Así, Blinken ha recalcado que "el cien por cien de la población necesita ayuda humanitaria" y, si bien ha reconocido "mejoras" en la respuesta a través de la entrada de camiones en el norte de Gaza y la apertura de un corredor marítimo desde Chipre, ha abundado en que "se necesita más y se necesita que sea sostenida y una prioridad si se quieren abordar de forma efectiva las necesidades de la población". Blinken ha incidido en que Gaza atraviesa "una situación humanitaria horrible para niños, mujeres y hombres en Gaza" y ha argumentado que "esto es algo provocado por Hamás y sus acciones del 7 de octubre y sus acciones desde entonces", en referencia a los ataques ejecutados en dicha fecha contra Israel. "Esto podría haber terminado hace muchos meses si Hamás hubiera depuesto las armas, dejado de esconderse detrás de los civiles y liberado a los rehenes. El mundo ha estado en silencio ante esto", ha destacado el secretario de Estado estadounidense. Sin embargo, ha hecho hincapié en que "depende de Israel, al tiempo que se defiende y evita que el 7 de octubre se repite, hacer que sea una prioridad la protección de civiles y dar ayuda a los que la necesitan de forma desesperada". NUEVO VIAJE A ORIENTE PRÓXIMO Blinken ha confirmado además que viajará esta semana a Arabia Saudí y Egipto --su sexto viaje a Oriente Próximo desde el estallido del conflicto-- con el objetivo de "trabajar para impulsar un acuerdo sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes". "Estamos implicados de forma intensa, cada día, y hacemos lo que podemos para avanzar para lograr un acuerdo", ha defendido. En esta línea, ha desvelado que durante su visita oficial a estos dos países de Oriente Próximo mantendrá conversaciones sobre la situación en Gaza "tras el conflicto" y sobre "los acuerdos que tendrán que alcanzarse sobre su gobernanza, seguridad, ayuda humanitaria y desarrollo", así como "discutir cuál es la arquitectura regional para una paz". "Hemos estado presionando a Israel sobre el imperativo de tener un plan para Gaza para la etapa tras el fin del conflicto, que esperamos que sea cuanto antes, en línea con las necesidades de Israel de defenderse y garantizar que el 7 de octubre no se repite", ha zanjado. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha indicado en un comunicado facilitado a Europa Press que "en sus reuniones en Arabia Saudí y Egipto, el secretario (de Estado) discutirá los esfuerzos para alcanzar un acuerdo para un alto el fuego inmediato que implique la liberación del resto de rehenes, la intensificación de los esfuerzos internacionales para incrementar la ayuda humanitaria a Gaza y coordinar un plan de post conflicto para Gaza". En este sentido, ha detallado que este plan pasaría por "asegurar que Hamás no puede seguir gobernando y no puede repetir los ataques del 7 de octubre", así como "un camino político para el pueblo palestino con garantías de seguridad para Israel" y "una arquitectura para una paz y una seguridad duraderas en la región". "El secretario (de Estado) discutirá también la necesidad de poner fin a los ataques de los hutíes contra buques comerciales y restaurar la estabilidad y la seguridad en el mar Rojo y el golfo de Adén", ha remachado, ante los ataques ejecutados por parte de los rebeldes desde Yemen al hilo de la ofensiva militar lanzada por el Ejército de Israel contra Gaza tras los citados ataques por parte de Hamás.