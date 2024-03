Basso, nuevo director del coro del Teatro Real: "Eso de ser el 'patito feo' de la ópera está superado"

José Luis Basso, el nuevo director del coro titular del Teatro Real, ha defendido este martes la labor del coro en las óperas actuales, asegurando que "eso de ser el 'patito feo' está superado" y que los estándares tanto del público como de las instituciones "han cambiado a algo más moderno". Pese a que Basso tomó posesión de su cargo el pasado mes de septiembre en sustitución de Andrés Maspero, ha sido ahora, seis meses después, cuando ha sido presentado ante la prensa porque el Teatro Real quería que "tomase primero contacto con la casa", en palabras del director artístico de la institución, Joan Matabosch. El próximo 24 de abril Basso y el coro Intermezzo afrontarán un reto "complejo y exigente" con el estreno de la producción 'Los maestros cantores de Núremberg', de Wagner y de nuevo con Pablo Heras-Casado en la dirección musical, donde subirán al escenario 112 voces entre sopranos, mezzosopranos, tenores y barítonos que acompañarán a los papeles solistas. El director argentino ha asegurado que se ha encontrado con un coro con un nivel "vocal y de ductilidad" con el que "nunca antes" había trabajado y ha ensalzado el lugar que Intermezzo ocupa en el coliseo madrileño, puesto se apuesta por un grupo de trabajo que "no es estático" y rompe con la tradición de otros teatros de ópera. "Responde a una ópera de tiempos modernos, puesto que hace 30 años los coros eran poco menos que una parte del decorado: cantaban bien, con buenas capacidades, pero no participaban en la acción dramática", ha lamentado Basso, quien considera que hoy en día, además de la "alta preparación vocal", estos integrantes deben "responder a todas las exigencias" de la puesta en escena, incluso el baile. En este sentido, ha recordado que durante ciertos periodos -en especial de mitad del pasado siglo en adelante- fueron los "grandes divos" los que ocupaban la escena y el coro quedaba "relegado a un segundo plano". "Solo interesaban las grandes figuras pero, afortunadamente, eso ha cambiado", ha añadido. De hecho, Basso ha hablado de la importancia del coro en la ópera actual, que "siempre ha contado con la simpatía del público" frente al papel más "conflictivo" de los solistas. Para el director argentino, este grupo de voces es capaz de "generar sentimientos colectivos" en el espectador, que tendrá "más fácil una identificación". LOS DIRECTORES "EXCÉNTRICOS" El propio Matabosch ha definido a Intermezzo como "la espina dorsal" del Teatro Real, mientras que Basso ha continuado admitiendo que incluso él ha registrado "una evolución" en su manera de preparar las óperas actuales. "Por ejemplo, en este 'Maestros cantores' hay un segundo acto en el que cada corista está considerada como un solista", ha apuntado. El director ha reconocido que, hasta en trabajos con directores de escena "excéntricos", el resultado termina por ser "bueno" puesto que existe "un respeto mutuo". Y también apuesta por un coro con movilidad en el escenario, porque la ópera "no es teatro de prosa ni una grabación de la Deutsche Gramophon". En cuanto al día a día en su nuevo puesto en el Teatro Real, ha apostado por lograr el "reconocimiento a nivel internacional" del coro a través de una manera de trabajo "grupal". "Esto no es de si uno se adapta o al revés, va de crear grupo entre personas diferentes y el director es el que debe tener personalidad para coagularlo", ha concluido.