Arabia Saudí planea crear un fondo de 36.821 millones de euros para invertir en inteligencia artificial

El Gobierno de Arabia Saudí planea crear un fondo cercano a los 40.000 millones de dólares (36.821 millones de euros) para invertir en inteligencia artificial, según tres fuentes consultadas por el diario 'The New York Times'. Las informaciones apuntarían a que representantes del fondo soberano saudí Public Investment Fund, con activos de más de 900.000 millones de dólares (828.468 millones de euros), habrían abordado la posibilidad de asociarse con la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz y otros actores. No obstante, las mismas fuentes han advertido de que estas iniciativas podrían estar sujetas a cambios. El proyecto convertiría a la nación asiática en el principal inversor en inteligencia artificial (AI) a nivel mundial, solo por detrás del conglomerado japonés SoftBank. Esto engarzaría con la intención de la monarquía saudí de diversificar su economía más allá del sector de los hidrocarburos para adquirir un mayor protagonismo geopolítico. Acorde a dos de las fuentes, la inversión tomaría forma en la segunda mitad de 2024. Además, según otra, el confundador de Andreessen Horowitz, Ben Horowitz, y el presidente del Public Investment Fund, Yasir al-Rumayyan, habrían contemplado que la firma radicada en Menlo Park (California) abriese una sucursal en Riad, la capital de Arabia Saudí.