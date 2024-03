Ana Obregón celebra su cumpleaños... el primero de su nueva vida junta a Ana Sandra

Sin lugar a dudas la llegada de Ana Sandra a la vida de Ana Obregón ha sido un soplo de aire fresco y es que la pequeña ha logrado que la actriz vuelva a sonreír. Hoy, en un día muy especial para Ana en el que celebra su 69 cumpleaños, ha querido compartir con sus seguidores una reflexión muy especial. "Hoy me desperté llorando porque llevaba 5 años sin celebrar mi cumpleaños. Pensaba en las últimas velas que sople contigo Aless, 18 de marzo de 2019, cuando nos habían dicho que te habías curado del cáncer. Me dijiste : Mami, cumplir años es un privilegio. Y yo me callé porque te hubiera regalado todos mis años y los que me quedaban por cumplir" ha escrito la actriz en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías en las que la pequeña Ana es la protagonista. Dedicada al 100% al cuidado de su nieta a la que le dedica todas sus atenciones en el día a día al mismo tiempo que intenta cumplir los tres deseos que le prometió a su hijo Aless Lequio antes de marcharse, Ana tiene claro que este año es especial para ella ya que se trata del primero que celebra al lado de la nueva luz de su vida. "Hoy soplaré la tarta de mi primer cumpleaños de vida contigo Anita en la tierra, y contigo mi Aless desde el cielo. Que cerca estás... amor de mi vida...". Con su hijo Aless muy presente en el día a día, Ana no quiere que su nieta se olvide de él por ello intenta que le acompañe en cada paso que da. En esta ocasión se puede ver como la actriz tiene un gran cuaro de su hijo colgado en el salón de su casa que preside cada uno de los acontecimientos importantes de su vida, pero también los más cotidianos.