Acciona.org facilitó energía y agua en zonas remotas a 120.000 personas el año pasado, un 30% más que en 2022

Acciona.org ha revelado que, a lo largo de 2023, ha facilitado energía y agua en zonas remotas a unas 120.000 personas, un 30% más que en 2022. Esto supone que 25.500 hogares vulnerables (un 24% más) de Perú, México, Panamá, Chile, Filipinas y Etiopía han ahorrado 960.000 euros en recursos energéticos alternativos durante el último año y han visto reducidas sus enfermedades al evitar la iluminación con velas, queroseno, etc., además de acceder a mejores sistemas de agua y saneamiento. En su balance de 2023, acciona.org detalla que ha proporcionado un servicio básico de electricidad "asequible, sostenible y fiable", además de un acceso a agua "potable, saneamiento apropiado y cocinado seguro" a un total de 118.600 personas, un 30% más que en 2022. Así, ofrece acceso a electricidad y agua a través de "innovadores modelos de provisión de servicio adaptados a diferentes entornos de desarrollo y, desde 2023, humanitarios", que se basan en energía fotovoltaica y, en lo que respecta al acceso al agua, apuesta "siempre por la digitalización de su gestión". Acciona.org ha cerrado el año 2023 con presencia en 1.317 comunidades en las que ha implantado un modelo diferencial, mediante el que organizaciones locales ofrecen energía y agua en localidades remotas a cambio de una cuota social, lo que contribuye a mitigar la desigualdad entre áreas urbana y rural, al reducir la población rural e indígena desatendida en los países en los que actúa, según la entidad. En concreto, un total de 45 negocios a cargo de pequeños emprendedores locales ofrecen suministros y servicios relacionados con los sistemas provistos. CASI ONCE MILLONES DE HORAS DE ILUMINACIÓN MÁS QUE EN 2022 La población vulnerable atendida ha podido acceder a 37,15 millones de horas de iluminación, 10,85 millones más que en 2022. Acciona.org ha señalado que gracias a ello se han "minimizado" en estos hogares las enfermedades causadas por humos y baja intensidad lumínica de velas, queroseno, leña, etc; ha contribuido al crecimiento económico al proporcionar energía a usuarios con pequeños negocios en sus viviendas y ha favorecido que 44.400 usuarios en edad escolar "alcanzaran mayores niveles educativos" al poder utilizar "1,32 millones de horas adicionales para hacer sus tareas". Por otra parte, recuerda que los sistemas fiables de agua y saneamiento evitan las enfermedades diarreicas al aumentar la salubridad e higiene en hogares y centros comunitarios y mejoran las fuentes de abastecimiento en las comunidades atendidas, al permitir la reutilización y el ahorro de agua, algo relevante en contextos de sequía en zonas como Oaxaca (México) o Valparaíso (Chile). En materia de igualdad de género, acciona.org señala que un total de 38.548 mujeres vieron facilitado su trabajo en casa --ya fuera este remunerado o no-- y que más de 22.400 niñas pudieron hacer sus tareas con la iluminación adecuada. Además, un total de 1.317 mujeres participaron en la toma de decisiones en su comunidad y 19 mujeres a cargo de negocios en localidades de referencia en las áreas de operación, ofrecieron suministros y servicios a las comunidades de su entorno. También detalla que los sistemas fotovoltaicos domiciliarios han evitado la emisión de hasta 8.764 toneladas de CO2 y el uso y vertido incontrolado de 40,4 toneladas de pilas por el uso de lámparas y aparatos eléctricos eficientes conectados a esos sistemas. Por otra parte, Acciona.org subraya que ha desplegado en 2023 como miembro de la Alianza Shire un modelo de acceso a la electricidad población refugiada y de acogida en Dollo Ado (Etiopía) y ha comenzado junto con Acción contra el Hambre el desarrollo de una aplicación para incorporar soluciones de energías renovables en intervenciones humanitarias, dos iniciativas cofinanciadas por la Unión Europea (UE).