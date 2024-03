Zayra Gutiérrez se ve obligada a abandonar Supervivientes debido a sus problemas de salud

El pasado lunes, la hija del futbolista era evacuada de urgencia de la playa por fuertes dolores de espalda. La concursante permanecía apartada del resto de sus compañeros, recibiendo atención médica y tratamiento para la ciática que sufría a la espera de ver cómo evolucionaba y determinar si podría continuar o no con la aventura. Hoy, durante 'Supervivientes', se ha confirmado que debe abandonar el concurso de inmediato. Sandra Barneda daba comienzo al programa con una llamada telefónica a Arantxa de Benito, quien confesaba estar nerviosa por conocer el futuro de su hija: "Yo tengo el corazón encogido, estoy bastante nerviosa, estoy deseando saber el resultado". Comentaba cómo su deseo era que "se hubiera recuperado y que pudiera realizar el concurso y disfrutar de esta experiencia. Eso es lo que me encantaría, a mí y a todos". Sin dilatar más la espera, la presentadora recibía el sobre con el informe médico y conectaba en directo con Zayra, quien no esperaba para comunicar el resultado. Con el rostro triste, afirmaba lo mal que se encontraba: "Mal, con bastante dolor y pues han tomado la decisión de que no puedo seguir por el esguince que tengo". No solo eso, sino que ha querido dejar claras sus intenciones de volver al concurso en la siguiente edición: "he prometido y cuando me recupere al 100% de la lesión que tengo, el año que viene estaré otra vez aquí como superviviente" ya que "tenía muchas ganas de superar este reto personal, de mostrar a toda mi gente que puedo con este y con todo lo que me proponga y que me haya pasado justo la primera semana es lo que más rabia me da pero no puedo continuar porque no estoy al 100% tengo una lesión aguda grave en la espalda y mi salud antes que cualquier reality". Sandra Barneda leía el comunicado médico en el que se justificaba su abandono y se desvelaba que quizá su vuelta a España se demore: "Zayra Gutiérrez presenta desde el lunes 11 de marzo un cuadro de intensa lumbalgia irradiada a glúteos con predominio en el lado derecho el dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha. La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuidad en el programa. En cuanto tolere las condiciones del viaje será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España". La presentadora le daba la oportunidad de "darle las buenas noches" a su mano izquierda o derecha y ella pedía rápidamente hablar con su novio, pero escogía, sin saberlo, hablar con su madre, quien le comentaba su tristeza por tener que abandonar el programa y le calmaba asegurando que su hijo se encuentra bien. Cumpliendo con su deseo, también dejaba que Miki hablara con su pareja, quien volvía a emocionarse al hablar con él. Zayra reconocía que "te echo mucho de menos, necesito verte ya" y le declaraba su amor en directo, dejando clara la buena relación que mantienen.