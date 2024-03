Xavi Hernández: "Es momento de soñar, no descartamos nada"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, apuntó que su equipo está en el "mejor momento de la temporada" y, por tanto, se pueden permitir "soñar" con títulos, después de vencer (0-3) al Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports. "Lewandowski ha hecho el mejor partido con el Barça. Hemos hecho uno de los mejores partidos de la temporada sino el mejor. No descartamos nada, estamos en el mejor momento de la temporada en el momento decisivo", dijo en rueda de prensa. "Todos los jugadores dan al máximo y están a su mejor rendimiento. Hemos hecho un partidazo todos y a nivel individual. En cuanto a tema de fútbol, estamos mejor en defensa, no perdemos tantos balones, estamos más solidarios. En ataque lo estamos entendiendo mejor. Les damos unas pautas que están saliendo. Ahora estamos en el mejor momento de la temporada, es momento de soñar", añadió, sin descartar la pelea por la Liga. El técnico de un Barça a ocho puntos del líder Real Madrid y, en Champions, con un cruce de cuartos de final contra el PSG, insistió en que pueden "soñar". "Veo nuestro equipo, no dependemos de nosotros y la ventaja de ocho puntos son muchos. Tenemos un enfrentamiento directo con ellos y lo vamos a intentar", dijo. Por otro lado, Xavi destacó el papel de Joao Félix y explicó que la baja de Andreas Christensen fue por una "tendinitis en el Aquiles". "Hoy ha hecho un partido muy bueno, sobre todo cuando no tenemos el balón, cómo ha ayudado en compromiso defensivo. Era un partido para él. Estamos sacando partidos muy difíciles, con chavales de juvenil pero que están preparados", añadió. Además, el técnico catalán, que fue expulsado poco antes del descanso, apuntó que la explicación que le dio el cuarto árbitro fue que se debió a "los gestos" que hizo al colegiado.