Trump no logra cubrir una fianza millonaria en el caso de fraude fiscal en Nueva York

Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump han anunciado este lunes que no han logrado cubrir la fianza requerida mientras intenta apelar la multa de 454 millones de dólares (unos 419 millones de euros) en el caso de fraude fiscal en el estado de Nueva York por inflar el valor de los activos de la Organización Trump. "Los continuos esfuerzos de los demandados han demostrado que una fianza por la cantidad total de la sentencia es una imposibilidad práctica", han indicado en un escrito en el que han resaltado que han contactado con hasta 30 aseguradoras a través de cuatro agentes distintos, según ha recogido la cadena CNN. Los abogados han explicado que las compañías no aceptan bienes raíces, como activos inmobiliarios, sino solo bonos o dinero en efectivo. Trump tiene que pagar la totalidad de la multa en concepto de fianza, pero actualmente cuenta con una liquidez limitada. Hasta que el magnate pague la multa, seguirá creciendo a razón de unos 114.000 dólares por día debido a los intereses y, en el caso de que Trump no logre que un juez congele la medida, la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, podrá empezar a confiscar sus bienes. El juez Arthur Engoron declaró culpable al expresidente por haber inflado el patrimonio neto personal de la Organización Trump en 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) entre 2011 y 2021. Dos de sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, también fueron declarados culpables.