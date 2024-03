Stoltenberg señala que las elecciones presidenciales en Rusia "no fueron libres ni justas"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado este lunes que que las elecciones presidenciales en Rusia en las que el presidente, Vladimir Putin, ha logrado la reelección con el 87,2 por ciento "no fueron libres ni justas". "Está claro que las elecciones presidenciales rusas no fueron ni libres ni justas", ha señalado el jefe político de la OTAN en declaraciones desde Georgia, donde se encuentra de gira por los países del Cáucaso. Sin entrar en más detalles, Stoltenberg ha aprovechado su presencia en Georgia para recalcar que las elecciones rusas zonas ocupadas de Georgia y Ucrania "son completamente ilegales". Igualmente ha subrayado que la organización militar sigue pidiendo a Rusia que dé marcha atrás en el reconocimiento de los territorios separatistas de Osetia del Sur y Abjasia como Estados independientes. Así las cosas, el ex primer ministro noruego ha reconocido que Georgia "se enfrenta a complejos retos de seguridad", mientras Rusia "persiste en sus ambiciones imperiales y en Ucrania la situación en el campo de batalla sigue siendo difícil". En este sentido, ha subrayado la necesidad de seguir "intensificando" el apoyo a Kiev para hacer frente a la invasión militar rusa lanzada en febrero de 2022. "Podemos y debemos hacer más para detener el ciclo de agresiones de Rusia", ha subrayado. "Los aliados de la OTAN proporcionan el 99 por ciento de toda la ayuda militar a Ucrania. Y nuestros socios también desempeñan un papel clave", ha apuntado, indicando que las autoridades georgianas acogiendo a miles de refugiados ucranianos y proporcionando una ayuda humanitaria y financiera "crucial".