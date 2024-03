Siria condena la postura de EEUU, Alemania, Francia y Reino Unido contra la normalización de lazos con Al Assad

El Gobierno sirio ha condenado este domingo la postura emitida en los últimos días por Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido contra la normalización de las relaciones con el "régimen" de Bashar al Assad, después de trece años de guerra, alegando que este posicionamiento es "una continuación de sus políticas destructivas" contra Siria. "El lenguaje de chantaje político utilizado por los autores de la declaración sobre la imposición de condiciones previas al proceso de financiación de la reconstrucción en Siria y el levantamiento de las sanciones no es más que un lenguaje colonial obsoleto cuyo objetivo principal es prolongar la crisis en Siria e imponer marcos políticos que sirvan a sus intereses, y cumplir con sus estrechas agendas", reza un comunicado. El Ministerio de Exteriores ha criticado que los países firmantes "repiten la fabricación de falsas acusaciones, la promoción de la propaganda dirigida a empañar la imagen del Estado sirio, y la atención del mundo acerca de sus flagrantes violaciones de los derechos del pueblo sirio, especialmente el derecho a la vida y al desarrollo". En este sentido, ha señalado que las declaraciones de los citados países sobre sus "esfuerzos" para "poner fin al sufrimiento de los sirios no es más que hipocresía política y decadencia moral encaminadas a encubrir los efectos desastrosos de las medidas coercitivas ilegales impuestas", que han "obstaculizado significativamente los proyectos de recuperación necesarios para (...) permitir el regreso de los sirios desplazados a sus zonas de origen". "Durante los últimos trece años, han continuado su actitud hostil contra Siria, utilizando todos los instrumentos de guerra contra ella, empezando por campañas de incitación, difundiendo información engañosa y mentiras descaradas, hasta invertir en organizaciones terroristas y milicias separatistas, creando alianzas internacionales ilegales e imponiendo medidas coercitivas e inhumanas unilaterales", ha denunciado. Damasco ha aseverado que el apoyo de Washington "a una milicia separatista terrorista ha causado gran sufrimiento a los residentes del noreste de Siria, en referencia a las Fuerzas Democrática Sirias (FDS), encabezadas por la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular (YPG), aliadas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. "Su robo de la riqueza siria privó a los sirios de disfrutar de su riqueza. Su continua ocupación de parte del territorio sirio representa una violación flagrante de la soberanía siria, la Carta de la ONU y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha indicado la cartera diplomática. Asimismo, el Ejecutivo sirio ha subrayado que "las atrocidades cometidas por su supuesta coalición que la ciudad de Raqqa (destruida por la coalición dirigida por Estados Unidos en el proceso por liberarla de Estado Islámico) requieren de rendición de cuentas y una garantía de impunidad". "Lograr una verdadera justicia requiere compensar a los sirios por las enormes pérdidas resultantes del robo de sus recursos y riquezas naturales, hacer justicia a las familias de las víctimas de la desafortunada coalición y revelar el destino de miles de personas que murieron como resultado de las incursiones", ha señalado. COMUNICADO CONJUNTO Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido descartaron el viernes cualquier "posibilidad de normalización" de las relaciones con el "régimen" de Bashar al Assad, advirtiendo además de que no revisarán las sanciones actuales hasta que no haya avances "auténticos" y "significativos" para una "solución política" que ponga fin a trece años de guerra. Los cuatro países recordaron que el 15 de marzo de 2003 "el pueblo sirio tomó las calles de manera pacífica para reivindicar su libertad y el respeto de los Derechos Humanos". Lo que vino después fue "una campaña despiadada de represión y atrocidades que continúa a día de hoy" y a la que atribuyen más de medio millón de víctimas mortales. También subrayaron que "la guerra no ha terminado", pidieron "el cese inmediato" de los ataques" y advirtieron además de otras amenazas en Siria, entre ellas la de Estado Islámico, "cuyas atrocidades pasadas no pueden olvidarse". Impedir el resurgimiento de este grupo terrorista "sigue siendo una prioridad" para los gobiernos occidentales, que citaron también entre los desafíos pendientes la repatriación de extranjeros en campos de desplazados del noreste.