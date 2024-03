Rusia pide a Alemania que reconozca el asedio de Leningrado como un "acto de genocidio"

Rusia ha exigido a Alemania que reconozca el asedio de la antigua Leningrado, ahora San Petersburgo, por parte de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial como un "acto de genocidio", un sitio en el que murieron más de un millón de personas. "Habiendo reconocido sus crímenes durante la era del colonialismo como actos de genocidio, la parte alemana aún no lo ha hecho con respecto al bloqueo de Leningrado y otros crímenes contra los pueblos de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial", reza un documento recogido por la agencia de noticias TASS. Moscú ha detallado que en su declaración del 80 aniversario del sitio publicada el pasado 27 de enero, Berlín "guardó silencio sobre las exigencias a largo plazo de la parte rusa a la parte alemana de extender los pagos humanitarios que hace exclusivamente a los supervivientes judíos". El entonces ministro alemán Heiko Maas anunció en 2019 una donación a Rusia valorada en 12 millones de euros en un gesto humanitario para modernizar un hospital y un centro comunitario ruso-alemán con motivo del 75 aniversario del fin del asedio nazi a Leningrado. La aportación alemana suponía el pago de 2.500 euros a cada uno de los supervivientes judíos del asedio, si bien Rusia ha criticado en su nota que esta iniciativa es una "discriminación por motivos étnicos", ya que otros supervivientes no judíos no cuentan con estas ayudas.