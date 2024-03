Rusia declara "indeseables" las actividades de tres ONG canadienses por "desacreditar" a Rusia

Las autoridades de Rusia han declarado este lunes "indeseables" las actividades en territorio ruso de tres organizaciones no gubernamentales canadienses por "desacreditar" al país y provocar "sentimientos antirrusos". La Fiscalía de Rusia ha indicado en un comunicado que entre estas organizaciones se encuentra la Munk School of Global affairs & Public Policy y la Norman Paterson School Of International Affairs, las cuales están registradas en Canadá y operan en las universidades de Toronto y Carleton. A estas dos se suma la Russian Canadian Democratic Alliance, una organización antiimperialista. "Estas organizaciones participan, de hecho, en una campaña de información impulsada por los países occidentales para desacreditar a Rusia", ha aseverado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Los fiscales han afirmado que a lo largo de 2022 y 2023, estas ONG han celebrado un gran número de eventos, así como entrevistas con empleados y encuentros con líderes de "países hostiles con una orientación contraria a Rusia".