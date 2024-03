Ribera advierte a las eléctricas de que "las fanfarronadas no son recomendables"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido a las empresas eléctricas de que "las fanfarronadas no son recomendables". Lo ha dicho en una entrevista este lunes en el diario 'Ara' recogida por Europa Press al preguntársele por si ve un chantaje que las operadoras trasladen sus inversiones al extranjero ante las intenciones del Gobierno de hacer permanente el impuesto extraordinario a las eléctricas. Para la vicepresidenta, las empresas "han dicho cosas bastante absurdas y con tendencia a calificar lo que no gusta de ideológico", por lo que les ha instado a explicarse en buen tono y no de forma tan airada, en sus palabras. Ha sostenido que al haber "crecido de forma muy importante en beneficios gracias, precisamente, a los ciudadanos y consumidores españoles", las operadoras debería sentir una cierta vergüenza, textualmente, cuando se les plantea que dediquen parte de sus beneficios extraordinarios a aligerar la factura. Asimismo, ha defendido el impuesto para la "modernización del sistema energético" español, un hecho que cifra en unos 30.000 millones anuales, si bien ha recordado que ésta es una de las medidas que se tenía que aprobar con los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), a los que el Gobierno renunció tras el avance de las elecciones catalanas.