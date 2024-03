Rey de las finales: Alcaraz tiene el mejor promedio en partidos con títulos en juegos ATP

Murcia, 17 mar (EFE).- Carlos Alcaraz Garfia, con 13 títulos ATP en 17 peleas definitivas, es el rey de las finales y los números así lo acreditan pues ningún otro tenista presenta un porcentaje de éxito mejor en el circuito tenístico profesional.

Su espectacular 76,47% de triunfos en los partidos en los que se puso en juego un trofeo supera el 72,72% que comparten el estadounidense Pete Sampras y el australiano Rod Laver y el 71,01% del serbio Novak Djokovic.

El joven tenista murciano, que a sus 20 años -cumplirá los 21 el 5 de mayo- sigue siendo el número 2 del mundo y está algo más cerca del liderato que conserva Djokovic, revalidó título en Indian Wells y ante el mismo rival al que superó en 2023, el ruso Danill Medvedev.

Esta vez el de El Palmar venció por 7-6 (5) y 6-1 después de que 12 meses antes lo hiciera por 6-3 y 6-2.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, que no era campeón de un torneo desde su rutilante éxito en Wimbledon, acumula ya 13 entorchados ATP y antes de coronarse por segunda vez en Indian Wells ganó el ATP 250 de Umag en 2021; el Abierto de Estados Unidos, los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona en 2022; y Wimbledon, los Masters 1.000 de Indian Wells y Madrid, los ATP 500 de Barcelona y Queen's y el ATP 250 de Buenos Aires en 2023.

Las únicas finales del circuito en las que estuvo Alcaraz y perdió fueron las de Umag en 2022 y el ATP 500 de Hamburgo ese mismo año y las de Rio y el Masters 1.000 de Cincinnati en 2023.

Los 13 títulos del palmareño obviamente están muy lejos de los 109 que ganó el estadounidense Jimmy Connors, el jugador con más trofeos en el circuito en las 164 finales que jugó entre 1973 y 1988, un 66,46% de éxitos para el de Illinois, que hoy tiene 71 años.

En cuanto a porcentaje de éxito en finales el récord es para otro norteamericano como Sampas, con 64 en 88, y para el oceánico Laver, con 72 en 99. El promedio de ambos es el mismo, un 72,72%.

La cuarta posición es para el sueco Bjorn Borg, con 66 victorias en 93 finales, un 70,96%; y la quinta para el mallorquín Rafa Nadal, con 92 en 130, un 70,76%.

A todos ellos supera en cuanto a promedio Alcaraz después de su triunfo logrado en Estados Unidos, un país en el que ya acumula cuatro títulos, los mismos que en España.

Redacción Deportes (EE.UU.), 17 mar (EFE).- El español Carlos Alcaraz reconoció este domingo, tras coronarse campeón del Masters 1.000 de Indian Wells, que vivió unos últimos dos meses complicados en los que le costó encontrarse a sí mismo y en los que no se divertía "al saltar a la pista", algo que ahora le hace disfrutar aún más esta victoria.

"Pasé por meses complicados. Digamos que en los últimos dos meses me costó encontrarme a mí mismo. No me divertía al saltar a la pista. No era yo en la pista en los últimos dos meses, tres meses, fue complicado", dijo Alcaraz en la rueda de prensa posterior a la final ganada por 7-6(5) y 6-1 al ruso Daniil Medvedev.

"Significa mucho para mí levantar este trofeo, ganar este torneo, porque superé muchos problemas en mi cabeza, muchos problemas a nivel físico. Fue especial por eso. No es porque no ganaba desde Wimbledon, no importa eso, se trata de las sensaciones. Para mí no se trata de ganar o perder un torneo, se trata de divertirme jugando al tenis", prosiguió.

"Por eso estoy feliz por levantar este trofeo, porque me encontré a mí mismo en este torneo", concluyó.

Alcaraz reconoció que llegó a este torneo sin saber si iba a poder jugar al cien por cien a causa de la lesión de tobillo sufrida en Río. También admitió que le costaba sonreír en pista.

"Mi familia, mi equipo, la gente cerca de mí me preguntaba qué me había pasado, que no sonreía como lo hacía antes. Fue un momento complicado", contó.

También por eso, ahora disfruta mucho de su quinto título Masters 1.000, el segundo consecutivo en Indian Wells.

"Puedes superar todos los problemas que tengas, no importan qué problemas son. Si crees en ti mismo, tienes un buen equipo, trabajas duro, todo puede solucionarse. Creo que es la mejor lección que he aprendido en este torneo", aseguró.

Redacción Deportes (EE.UU.), 17 mar (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, número cuatro del mundo, aseguró este domingo que está seguro de que el español Carlos Alcaraz "va a ganar muchos 'grandes'", después de perder contra Carlitos la final del Masters 1.000 de Indian Wells.

"Carlos y Jannik (Sinner), de momento, se han consagrado y han avisado de que van a ganar todos los torneos que puedan. Uno siempre se pregunta si van a ser nueve, diez, doce 'grandes', que es fantástico, o si van a por los '25' para superar a Novak (Djokovic), que es un número aún más especial", dijo Medvedev en la rueda de prensa posterior a la final de Indian Wells.

El ruso perdió por 7-6(5) y 6-1 ante Alcaraz, quien también le había ganado en la final de este torneo en 2023.

"Quizás a los treinta años Carlos dice que está cansado de jugar al tenis y se retira, o quizás va a jugar hasta los 45 años. Es difícil contestar, pero estoy seguro de que Carlos y Jannik van a ganar muchos 'grandes'. Pero hasta que yo juegue, espero que de vez en cuando pueda ganarles", afirmó.