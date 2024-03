Petro dice que no impulsará una asamblea constituyente para hacerse reelegir en Colombia

Bogotá, 18 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que no hizo la propuesta de una asamblea nacional constituyente para hacerse reelegir ni ampliar su mandato, que culmina el 7 de agosto del 2026.

"No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre", expresó el mandatario en una entrevista con el diario bogotano El Tiempo.

En 2005, Álvaro Uribe (2002-2010) logró aprobar una modificación constitucional para la reelección presidencial inmediata, algo que no contemplaba la carta magna y que le permitió estar en el poder dos mandatos consecutivos.

El último presidente que logró ser reelegido fue Juan Manuel Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018, pero una vez conseguido su segundo periodo impulsó una reforma constitucional que acabó con la reelección presidencial inmediata en 2015.

El jefe de Estado abrió el viernes un inesperado debate sobre la Constitución al proponer la convocatoria de una asamblea nacional constituyente ante la dificultad para lograr que el Congreso apruebe sus reformas.

Esa iniciativa ha sido criticada por políticos de todas las corrientes, incluidos algunos que lo apoyaron en las elecciones presidenciales de 2022.

Al mandatario le recordaron con una foto en las redes sociales una promesa de campaña que hizo en 2018 cuando se alió con una facción del partido Alianza Verde -liderada por los exalcaldes de Bogotá Antanas Mockus y Claudia López- de no convocar a una constituyente.

En la fotografía, el hoy presidente aparece cargando una placa de mármol en la que firmó un decálogo de compromisos en caso de ganar las elecciones, que terminó perdiendo con el uribista Iván Duque, y cuyo segundo punto decía "No convocaré a una asamblea constituyente".

"La foto que me tomaron con Mockus fue en 2018, perdimos y esa es la realidad. Luego asumió Duque y su Gobierno representó la entrega del poder ejecutivo a las mafias. Ante tal situación, es imperativo tomar medidas. En cualquier área que reviso, en la que me involucro, encuentro expoliación y robo", explicó el jefe de Estado en la entrevista.

Al ser preguntado sobre cuál será el proceso para realizar la constituyente, el presidente colombiano explicó que el primer paso es "organizar los comités municipales", convocar "al pueblo a la movilización, a la calle, al debate" para que acudan a "cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes".

"Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente, y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia. El primer escenario geográfico, por el escenario organizativo que existe, es el suroccidente. Por ello estuve en Cali (donde hizo la propuesta de la constituyente)", añadió.

El viernes, el senador Humberto de la Calle recordó que para aprobar una constituyente se requiere un proyecto de ley, que debe pasar por un Congreso en el que Petro ya no tiene mayorías, y "dos convocatorias al pueblo", primero para que diga si quiere una reforma constitucional y, en caso positivo, para que apruebe los eventuales cambios.

Sin embargo, Petro aseguró que hay "varios caminos" y que llevar a cabo esta iniciativa "no es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular".

"Es el pueblo decidiendo, el momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado", explicó el presidente.

Finalmente, el mandatario, al ser preguntado si cree tener suficiente tiempo de sacar adelante la constituyente antes de que termine su mandato el 7 de agosto de 2026, respondió: "El proceso constituyente puede finalizar antes o después. No está amarrado al 26, puede ser determinante para el 26. Eso yo no lo puedo predecir".