Pallete (Telefónica) pide menos regulación para el sector de telecomunicaciones en Europa

Bruselas, 18 mar (EFECOM).- El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, instó este lunes en Bruselas a desregular el sector de las telecomunicaciones para que sus empresas puedan competir en igualdad de condiciones con otros actores.

"Europa necesita un sector de telecomunicaciones robusto y sostenible. Necesitamos que las instituciones europeas lo permitan. Necesitamos una definición adecuada de los mercados relevantes y de la escala del mercado. Necesitamos un nuevo enfoque hacia la regulación", dijo en un evento para celebrar el centenario de la compañía en la capital belga.

"En Telefónica, estuvimos regulados porque éramos un monopolio incumbente de cobre. Ya no somos un monopolio, no somos incumbentes y la nuestra ya no es una red de cobre. Es momento de desregular. Déjennos competir. Mismos servicios, mismas reglas, misma obligación", insistió.

En este sentido, Álvarez-Pallete llamó a acabar con la "clara asimetría de Europa con respecto a otras regiones antes de que sea demasiado tarde" puesto que "millones de ciudadanos y empresas europeos dependen de ello".

El presidente de Telefónica incidió en que las infraestructuras digitales de las telecos ya no son redes de telecomunicaciones, sino "algo radicalmente diferente", y recordó que la compañía que dirige ha creado junto con otras telecos una "enorme plataforma equivalente al superordenador más potente" que "proporcionará y amplificará la próxima ola de innovación, la Inteligencia Artificial".

"Estamos listos para hacer el trabajo, pero necesitamos las reglas adecuadas para hacerlo", dijo.

Subrayó que pese a que el tráfico de Telefónica se ha multiplicado por nueve en los últimos ochos años por el mayor consumo de los nuevos productos y servicios digitales, la compañía ha logrado reducir su consumo de energía un 9 % en un ejemplo de "uso responsable", mientras que los centros de datos consumen un 5 % de la electricidad mundial, algo "insostenible".

"Seis actores consumen más del 50 % de la capacidad de telecomunicaciones a día de hoy. Necesitamos que todos los actores asuman su parte justa de responsabilidad", dijo el directivo español, instando a "promover un uso responsable de los recursos compartidos".

En el evento participaron asimismo el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, el vicepresidente comunitario de Valores y Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

La presidenta del BEI subrayó que la transición digital "debe ser sostenible, inclusiva y justa" y llamó a "unir fuerzas entre el sector público y privado" para "asegurar que hacemos lo correcto para lograr el futuro que queremos para Europa". EFECOM

