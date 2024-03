Oxfam denuncia el castigo colectivo que aplica Israel ante la pasividad de la comunidad internacional

La ONG Oxfam Intermón denuncia que el Gobierno de Israel sigue bloqueando la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza a pesar de las exigencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y aplicando un castigo colectivo sobre la población ante la pasividad y el silencio de la comunidad internacional. En un último informe en el que desglosa siete formas con las que el Gobierno israelí socava "deliberadamente" la respuesta humanitaria internacional en el enclave palestino, la ONG señala que esto se ha vuelto "algo tan peligroso y disfuncional" que a las organizaciones le resulta "imposible" hacer su trabajo. "El Gobierno de Israel es el responsable último del fracaso de la respuesta internacional a la crisis de Gaza", dice la ONG, que remarca que no solo incumple su responsabilidad legal como potencia ocupante, sino que además incumple la orden de la CIJ de aumentar la ayuda humanitaria para evitar un posible genocidio. En ese sentido, reclama a Israel que actúe cuanto antes, pues las enfermedades y el hambre que ahora imperan en la ya devastada Franja de Gaza provocarán tal número de muertes que se superarán ampliamente las 31.000 víctimas mortales que hasta ahora han dejado los intentos bombardeos de las fuerzas israelíes. "La orden de la CIJ debería haber llevado a los líderes israelíes a cambiar de rumbo, pero las condiciones en Gaza han empeorado", ha alertado la directora regional de Oxfam Intermón en Oriente Próximo y Norte de África, Sally Abi Khalil, quien también dirige sus críticas hacia la inoperancia de la comunidad global. Khalil ha señalado que la comunidad internacional está recurriendo a rutas marítimas y aéreas para entregar ayuda humanitaria en lugar de exigir a Israel la apertura de las vías terrestres y alerta de que "toneladas" de asistencia sigue retenida a "escasos kilómetros" de Gaza. "El hecho de que otros Gobiernos no hayan cuestionado a Israel con la contundencia suficiente y hayan optado por métodos menos eficaces como lanzamientos desde el aire y corredores marítimos es una clara señal de alarma", apunta Khalil. "Los demás Estados están obligados a adoptar todas las medidas diplomáticas, económicas y políticas necesarias para evitar un genocidio en Gaza (...) Los Estados deben dejar de vender armas y cesar otras formas que pueden derivar en genocidio y crímenes de guerra", reclama la ONG. CASTIGO COLECTIVO Oxfam Intermón ha recordado que Israel controla todos los accesos marítimos y aéreos de Gaza, así como sus fronteras terrestres, donde la ayuda se mantiene atascada en base a unos supuestos controles que no son más que decisiones "onerosas" e "impredecibles". Asimismo, los mismos camiones que pueden permanecer durante días varados a la espera de poder cruzar al enclave pueden ser rechazados si lo que transportan está incluidos en una lista de "productos de doble uso". "El asalto israelí no tiene parangón por su intensidad, brutalidad y alcance (...) El uso del castigo colectivo y el hambre como arma de guerra ha convertido el enclave en un lugar prácticamente inhabitable", denuncia Oxfam Intermón. La ONG señala que estas decisiones arbitraria no solo afectan a la población palestina, sino también a los trabajadores humanitarios, cuya labor las autoridades israelíes han puesto también en el punto de mira. Así, las fuerzas israelíes han dirigido sus ataques también hacia los trabajadores humanitarios, y sus instalaciones, además de los propios almacenes y depósitos de bienes de la población palestina, e incluso hospitales. "No hay ningún lugar seguro en Gaza", denuncia Oxfam, que niega la versión de las autoridades israelíes de que han estado haciendo todo lo posible para evitar bajas entre los civiles. Por todo ello, Oxfam ha reclamado que Israel debe levantar un bloqueo en la Franja de Gaza que se alarga ya 16 años y acabar de "una vez por todas" con la "beligerante ocupación" que aplica sobre los territorios palestinos. "La comunidad internacional ha dado la espalda tanto al pueblo palestino como al israelí al ignorar las causas fundamentales de este conflicto de varias décadas. Está muy claro que la fuerza militar no resolverá esta situación, sino que avivará la espiral de violencia", concluye Khalil.