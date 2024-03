Machado afirma que el Gobierno de Venezuela no "sacará a la oposición de la ruta electoral"

La candidata opositora de unidad para las elecciones presidenciales de Venezuela, María Corina Machado, ha afirmado este domingo que el Gobierno venezolano, al que acusa de cometer "violaciones gravísimas" para impedir su participación en las elecciones presidenciales de julio, no "sacará a la oposición de la ruta electoral". "Estamos viviendo horas muy delicadas en las cuales el régimen ha reziado con sus armas de siempre, la mentira, la violencia y el miedo, para desmoralizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas", ha declarado, antes de subrayar que su candidatura, elegida en primarias, ha logrado el apoyo de los partidos y movimientos sociales "que quieren un cambio". Machado ha señalado a través de un mensaje grabado y difundido a través de sus redes socailes que "la comunidad internacional se ha comprometido con el Acuerdo de Barbados, dejando "claro que este año debe haber elecciones libres y limpias" para "derrotar" al mandatario y candidato a la reelección, Nicolás Maduro. "El régimen se sigue equivocando, así como subestimó las primarias y después intentó negarlas. (...) Ahora viola todo lo que firmó en el Acuerdo de Barbados y se niega a hacer elecciones presidenciales limpias este año. Están cometiendo violaciones gravísimas. El régimen está tratando de impedir mi participación en las elecciones", ha manifestado. En este sentido, ha criticado que Caracas ha impuesto "unilateralmente un calendario electoral que niega el derecho a que todos los nuevos votantes y los venezolanos que están en el exterior se puedan inscribir y hace casi imposible el despliegue de misiones de observación electoral integrales". "Persiguen a los dirigentes de nuestro movimiento con desapariciones y encarcelamiento. El régimen quiere competir con candidatos falsamente opositores escogidos por la cúpula de las flores. Es una señal de su debilidad. Perdieron su base social y sus mecanismos de chantaje ya no les funcionan. La gente está con nosotros. No atacan porque son fuertes, atacan porque son políticamente débiles y quieren esconder esa debilidad a punta de golpes y abusos", ha declarado. Así, considera que "esta es la demostración de que se saben derrotados en la ruta electoral", razón por la que quieren "montar una farsa". Por contra, ha afirmado que plantean "una negociación seria para una transición con garantías" para la que Maduro "se niega". "El régimen quiere montar unas elecciones a su medida y termina acorralado en sus propias contradicciones. Haga lo que haga, cada día se desnuda y se deslegitima más. Pero a nosotros no nos van a sacar de la ruta electoral. Maduro y el régimen tienen dos opciones. Facilitan una transición negociada a través de elecciones presidenciales libres en el marco del Acuerdo de Barbados o deciden arrebatar por las malas", ha aseverado. Sobre esto, Machado ha afirmado que se trata de "la peor opción para todos": "Pueden demorar la transición, pero no impedirla. La comunidad internacional sabe lo que está en juego, lo que significaría para Venezuela y la región que Maduro posea de por las malas una transición", ha agregado. Estas declaraciones tienen lugar ante la inhabilitación, confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de Machado por 15 años, por haber "sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos".