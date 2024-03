Luis Rollán habla abiertamente sobre el comportamiento de Ángel Cristo Jr

Luis Rollán celebraba este sábado su 48 cumpleaños por todo lo alto. Muchos rostros conocidos acudieron a la fiesta y acompañaron al colaborador de televisión en uno de los días más felices de su vida. "Cumplir años es salud" nos confesaba Luis, que nos aseguraba estar "a gusto conmigo, con mi vida, con... Porque yo creo que lo más importante es tener salud. Tengo a mis padres, tengo a mis amigos, tengo una familia muy bonita. Entonces, de verdad, me siento un tío muy afortunado en eso, ¿no? Muy rico en amor, en cariño". En un buen momento de su vida, el colaborador de televisión nos desvelaba que "me quedan muchas cosas, y así que lo que pido es tener salud para seguir cumpliendo deseos y soy, como buen piste, un tío que sueño, despierto. Entonces, lo más bonito es soñar". Además, sin querer desvelar nada de lo que tiene entre manos, Rollán nos anunciaba que "espero que en breve tener otro paso importante en mi vida, ¿no? Sí, porque yo creo que las vidas son etapas, ¿no? Entonces, me quedan cosas por hacer". Por otro lado, en cuanto la actitud que está teniendo Ángel Cristo Jr en 'Supervivientes' nos comentaba que: "No sé si la palabra es decepcionar, yo creo que es más... es un sinsentido, es doloroso, ¿no? Y su novia, que realmente en la vida de ella lleva un año, no sé, me alucina todo. Gente que él pidió respeto para ella porque no era del medio y ahora la cual sabrá lo que hace. Y en esta vida hay que ser consecuente con los actos, ¿no? Allá la conciencia de cada uno, yo sé, yo sé y lo he vivido como se han portado con él, con ella". Amigo de Bárbara Rey, Luis sacaba las garras por ella y desvelaba que "para ella imagínate lo que es esto, ¿no? No deja de ser su hijo. Para nosotros es el hijo, pero ella lo ha parido, ¿no? El dolor es grande, es normal, y con eso, bueno,. Están teniendo ambas una entereza grande". Por último, Luis se deshacía el elogios hablando de su íntima amiga Sofía Cristo: "Es una de las mejores personas que yo conozco y una persona indispensable en mi vida. Y lo que está ofreciendo es como es, pero es duro. Lo que está viviendo es duro. Entonces, bueno, ellas saben que las dos, que las amo, que las quiero y que me tienen para siempre".