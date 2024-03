Los talibán denuncian ocho muertos en varios bombardeos de Pakistán contra dos provincias en Afganistán

Al menos ocho personas, incluidos dos menores de edad, han muerto en una serie de bombardeos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Pakistán contra las provincias afganas de Paktika y Jost, situadas en la frontera común, según han denunciado este lunes los talibán, que controlan el país centroasiático desde agosto de 2021. El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, quien es además viceministro de Información, ha señalado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X que seis personas han muerto en un bombardeo contra la localidad de Barmal, en Paktika, mientras que otras dos personas han muerto en Sepira, en Jost. "El Emirato Islámico de Afganistán condena estos ataques, que suponen una acción imprudente y una violación del territorio de Afganistán", ha manifestado, antes de indicar que el grupo, "que tiene una larga experiencia en la lucha por la libertad contra las grandes potencias del mundo, no permite que nadie invada su territorio". Así, ha reclamado al nuevo Gobierno paquistaní, encabezado por Shehbaz Sharif, "que impida que algunos generales del Ejército continúen sus políticas equivocadas" y que "dejen de culpar a Afganistán de la falta de control, incompetencia y problemas en su propio territorio". Muyahid ha reseñado además que la persona que sería objetivo principal de los ataques "está en Pakistán". "Este tipo de incidentes podría desencadenar unas consecuencias negativas que no estarían bajo control de Pakistán", ha advertido Muyahid, quien ha hecho hincapié en que "el Emirato Islámico de Afganistán no permite a nadie dañar la seguridad de otros usando el territorio de Afganistán". De esta forma, ha rechazado las acusaciones de Pakistán sobre el uso de territorio afgano por parte de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), un grupo armado conocido como los talibán paquistaníes. Las autoridades paquistaníes han denunciado además que otros grupos terroristas operan en el país vecino, que utilizarían como plataforma para llevar a cabo ataques contra objetivos en Pakistán. Los bombardeos han tenido lugar un día después de que el presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, prometiera venganza tras la muerte de siete militares en un ataque contra un puesto de las fuerzas de seguridad en la provincia de Waziristán del Norte. La autoría del ataque fue reclamada por una facción de TTP encabezada por Hafiz Gul Bahadar, que operaría desde territorio de Afganistán.