Los presidentes de Venezuela, Cuba y Bolivia felicitan a Putin por su victoria en las elecciones de Rusia

Los presidentes de Venezuela, Cuba y Bolivia han felicitado este domingo al mandatario ruso, Vladimir Putin, por su victoria en las elecciones presidenciales en las que ha obtenido más del 87 por ciento de los apoyos, en unos comicios marcados por la ausencia de una oposición real y ante la duda a nivel internacional sobre su legitimidad democrática. El dirigente venezolano, Nicolás Maduro, ha enviado sus "felicitaciones al hermano pueblo de Rusia y al presidente Vladímir Putin por su extraordinaria victoria", en lo que ha considerado que es "un proceso electoral impecable que en estos últimos tres días ha demostrado su participación democrática de manera ejemplar". "¡Nuestro abrazo a todo el pueblo ruso y al partido Rusia Unida!", ha concluido Maduro. El ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha subrayado el "profundo compromiso con la democracia" de la ciudadanía rusa: "La unidad del pueblo y el liderazgo de Putin son la base de la soberanía, independencia e integridad territorial de Rusia, así como de la estabilidad política y seguridad mundial". El jefe de la diplomacia venezolana ha manifestado que "el pueblo y gobiernos rusos, con audacia y sabiduría, han sido capaces de sobreponerse a los ataques multidimensionales que ha sufrido Rusia en los últimos tiempos y lo seguirán haciendo con la determinación y el ímpetu que los ha caracterizado a lo alrgo de su memorable historia". El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) también ha felicitado "con profundo entusiasmo y satisfacción la contundente victoria obtenida" por Putin. "El pueblo ruso ha dado una demostración del carácter democrático que le caracteriza, en defensa de su soberanía y del derecho a existir sin tutelaje alguno", reza un comunicado. "El resultado de este ejercicio democrático servirá para que se continúe trabajando por la plena felicidad de la Federación de Rusia, la cual, a día de hoy, es un pilar fundamental para el equilibrio en el escenario internacional y un motor indispensable para la construcción del nuevo mundo multipolar", ha señalado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha mostrado sus "sinceras felicitaciones por la reelección" de Putin, resultado que "constituye muestra fehaciente del reconocimiento del pueblo ruso a su gestión". "Continuaremos afianzando nexos entre Cuba y Rusia, en sectores identificados para el bienestar de nuestros pueblos", ha agregado el mandatario a través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter. Por su parte, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, ha enviado sus "más sinceras felicitaciones al hermano Putin, que fue reelecto como presidente de Rusia con una contundente victoria que reafirma la unidad del valeroso pueblo en torno a su soberanía y constante desarrollo. Estamos seguros de que seguiremos profundizando nuestros lazos de hermandad y cooperación". La presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Xiomara Castro, ha enviado un mensaje de felicitación a Putin "por su convincente victoria". EUROPA RENIEGA DEL PROCESO ELECTORAL El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha declarado que no felicitará a Putin en su reelección, según su portavoz, Cerstin Gammelin. Antes, había señalado a través de sus redes sociales que estaba "pensando en los rusos que luchan por la libertad y la democracia y que viven en peligro constante del régimen de Putin". El Ministerio de Exteriores alemán ha indicado que las "pseudo-elecciones en Rusia no son ni libres ni justas, el resultado no sorprende a nadie". "El Gobierno de Putin es autoritario, se basa en la censura, la represión y la violencia", ha indicado. Desde Reino Unido, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, se ha manifestado tras el cierre de urnas en Rusia, "la celebración ilegal de elecciones en territorio ucraniano, la falta de opciones para los votantes y la ausencia de un seguimiento independiente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), para denunciar que "así no son las elecciones libres y justas".