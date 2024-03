Leopoldo López dice que las autocracias latinoamericanas "trabajan articuladas" y "aprenden entre ellas"

El líder opositor venezolano Leopoldo López ha alertado de que las principales autocracias de Latinoamérica, entre las que destaca no solo la venezolana, sino también las de Bolivia, Cuba y Nicaragua, son sistemas políticos que trabajan de forma "articulada" y se retroalimentan gracias a la colaboración en materia no solo militar, sino diplomática y económica. "Las autocracias trabajan articuladas, aprenden entre ellas, se nutren de tácticas y estrategias, trabajan en materia de diplomacia, económica y militar, y también en el plano de represión, que es multidimensional", ha manifestado el destacado dirigente opositor venezolano durante un acto de la organización World Liberty Congress celebrado este jueves en Madrid. Durante su intervención en el evento, centrado en las torturas sufridas por presos políticos en prisión en estos países, López ha alertado de que en los últimos años se ha producido "una regresión democrática en el mundo", pues "en las dos últimas décadas" la democracia "ha perdido terreno" en favor de unas autocracias que comparte las "mismas tácticas" para "callar, torturar y matar" a los disidentes. "No es ideológico, lo nuestro es más elemental. Es una lucha por una democracia entendida como respeto a los Derechos Humanos, al Estado de derecho, elecciones libres y justas y respeto a los derechos individuales", ha añadido López, quien ha dado paso a varios expresos políticos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba. En el caso de los expresos venezolanos ha tomado en primer lugar la palabra Molly de la Sota, familiar de un militar que fue encarcelado por el Gobierno de Nicolás Maduro, y Víctor Navarro, un antiguo preso político que ha aprovechado para poner de manifiesto las torturas recibidas y acusar al mandatario venezolano de cometer "crímenes de lesa humanidad". Por otro lado, para abordar la situación en Cuba han tomado la palabra el presidente de la organización Prisoners Defenders, Javier Larrondo, quien ha arrojado datos sobre los cientos de presos políticos en la isla y cómo el régimen de Miguel Díaz-Canel ejerce torturas sobre ellos dependiendo de su edad y género. En el caso de los hombres, sufren más torturas físicas, mientras que en el caso de las mujeres se les amenaza con la familia. A los ancianos se les retira la medicación, según ha relatado. Junto a Larrondo también ha intervenido Luis Zúñiga, un antiguo preso en Cuba que ha compartido sus experiencias en prisión bajo el mandato de Fidel Castro y también ha ilustrado las condiciones en que las autoridades cubanas, inspiradas en las técnicas de represión de la Unión Soviética, mantiene recluidos a algunos de los encarcelados por motivaciones políticas. PRESOS POLÍTICOS NICARAGÜENSES LIBERADOS EN 2023 A la hora de retratar la situación de los presos políticos en cárceles de Nicaragua han intervenido la activista Alexa Zamora y el joven disidente Lesther Alemán, ambos privados de la nacionalidad nicaragüense desde que en febrero de 2023 el presidente Daniel Ortega aprobara la liberación de decenas de presos políticos y su posterior depatriación y retirada de la nacionalidad. Según Zamora, aquella decisión del régimen de Ortega de poner en libertad a 222 de los casi 250 presos políticos con los que contaba en aquél momento, fue recibida en un primer momento con buenos ojos a nivel internacional, si bien más tarde se comprobó que había una segunda intención por parte de las autoridades, la de retirarles la ciudadanía. Por su parte, Alemán ha reconocido que poder intervenir este lunes en Madrid es "un milagro", pues hace poco más de un año estaba recluido en una prisión en Nicaragua, un país que ha definido como "una dictadura sangrienta". "Esto no es izquierda o derecha, esto es un pueblo que ha sido pisoteado de forma constante", ha reprochado. Alemán ha explicado cómo en febrero de 2023 un funcionario de prisiones ingresó de madrugada en su celda, de apenas cuatro metros cuadrados, para informarle de que recogiera sus enseres personales. En aquel momento, dice, pensó que los iban a "ajusticiar". "Los presos políticos de perfil mediático habían sido liberados, pero el problema son los anónimos", ha señalado Alemán, que ha incidido en que el régimen de Ortega ha fijado su objetivo en centros universitarios e inclusos organizaciones. "Ortega ha convertido a Nicaragua en una cárcel de cielos abiertos", ha zanjado. De acuerdo con Zamora, las autoridades de Nicaragua hacen un "copia y pega" del sistema de represión a la disidencia política que se ve en Rusia. Además, ha alertado de que en los próximos años surgirán en la región, y en el mundo, más países como Cuba, Bolivia y Venezuela. BOLIVIA, UNA NUEVA AUTOCRACIA Para relatar la situación política en Bolivia ha tomado la palabra la activista de Derechos Humanos de presos políticos Jhanisse Vaca-Daza, que ha detallado el caso de un disidente que ha quedado paraltico en prisión y cuya vida "está en peligro" por el trato que recibe de los funcionarios de prisiones. "Esto ya es un autoritarismo desde hace mucho tiempo. Bajo el Gobierno de Luis Arce hay una cantidad enorme de persecución política y esto está cerca de una dictadura completa. Luis Arce tiene un gobierno todavía más fuerte (...) que Evo Morales porque quiere ganar el voto de quien apoya a Evo", ha señalado Vaca-Díaz, quien considera que el régimen boliviano es "más sofisticado" porque "ha aprendido de las represalias contra el resto". Por otro lado, ha participado la dirigente política Alejandra Serrate, integrante del partido Creemos, liderado por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien se encuentra detenido desde diciembre de 2022 por supuestamente inflamar la crisis política que asoló al país sudamericano en 2019. Serrate ha recordado que en aquel entonces el presidente Evo Morales se presentó a unas elecciones que incumplían la Constitución, pues la Carta Magna estipula un máximo de dos mandatos, y el jefe de Estado aspiraba ya a un cuarto. En este contexto surge Camacho "como líder de la ciudadanía" y que años más tarde fue arrestado. La dirigente política boliviana ha relatado que Camacho se encuentra retenido en prisión bajo condiciones que no son óptimas y que además padece de una enfermedad para la que las autoridades no le brindan los medicamentos necesarios. Finalmente, Serrate ha recalcado que Camacho no es solo un preso político, sino que encima es el gobernador electo del departamento de Santa Cruz. LILIAN TINTORI Y CAROLINA RIBERA, FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS Para cerrar el acto, la mujer de López, Lilian Tintori, y la hija de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, Carolina Ribera, han mantenido una breve conversación en la que han explicado cómo es convivir con un familiar en prisión por sus convicciones políticas. "Como hija de presa política (...) cada día es una batalla. Uno se despirta pensando en cómo liberar a tu familia", ha señalado Ribera, que ha recordado que su madre ingresó en prisión hace ya más de tres años acusada de golpe de Estado en noviembre de 2019, cuando Morales dejó el cargo y se vio obligado a huir del país. Tanto Ribera como Tintori han coincidido en que los familiares de los presos también se ven perseguidos, y de hecho la mujer del disidente venezolano ha relatado varios episodios en que las autoridades del país violentaron su intimidad o ingresaron en su vivienda por motivos relacionados con el arresto de López. Finalmente, Tintori ha recalcado que aunque los dirigentes de los cuatro países en cuestión han sabido como ponerse de acuerdo y "exportar torturas", la sociedad venezolana, nicaragüense, cubana y boliviana son "un bloque de solidaridad". "Cuando la solidaridad se despierte, un día va a llegar la libertad", ha zanajado.