Lanzan en la ONU una red global de mujeres en el cine y el audiovisual liderada por España

Naciones Unidas, 18 mar (EFE).- La primera red global de mujeres en el cine y el audiovisual, liderada por España, se presentó este lunes en la sede de la ONU en Nueva York con el objetivo de convertirse en una entidad colaborativa que acelere la igualdad de género en este sector.

El lanzamiento se produjo coincidiendo con la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), el mayor evento de la ONU sobre igualdad de género, y su principal promotora ha sido la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales de España (CIMA).

"Nuestra expectativa es crecer y unirnos a nivel global, ya que es fundamental estar conectados, y no solo en la sociedad civil, sino con universidades, instituciones culturales, gobiernos, plataformas... todos los 'stakeholders' (interesados), dijo a EFE Pilar Raventós, la presidenta de CIMA.

Como anécdota, en la presentación se mencionó varias veces la que en muchos sentidos es considerada la película del año, "Barbie", dirigida por Greta Gerwig, que ha sido el mayor taquillazo de Warner Bros pero solo ha accedido a las nominaciones de los Oscar por su protagonista masculino.

"Barbie ha sido un 'shock' para el sistema", expresó la Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, la periodista filipina Karen Davila, que aprovechó para reivindicar uno de los ejes de la CSW: "El mantra de este año es lograr más inversión en las mujeres, y las mujeres son un buen negocio".

El exitoso filme sobre la muñeca con moraleja feminista sirvió para señalar que aún es inusual encontrar obras con igualdad salarial y mayoría de talento femenino delante y detrás de las cámaras, una cuestión importante para generar "ejemplos a seguir" para las nuevas generaciones.

Raventós destacó que la red global busca en primer lugar mejorar el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en el sector audiovisual y en los medios de comunicación, y en segundo lugar la igualdad salarial y el aumento de financiación a proyectos liderados por mujeres.

La tercera meta es el activismo y el intercambio de información entre los participantes de la red global, y en ese sentido se recordó que es esencial que haya estudios y datos sobre las mujeres en este sector para poder evaluar su progreso, que de momento es "demasiado lento".

Junto a CIMA, han organizado la red global la Misión Permanente de España en la ONU y los comités de ONU Mujeres de España y Australia, así como la Spain Film Comission, y colaboradores como Women in Film and Television International (WIFTI) y la productora Chicken & Egg Pictures.

Piluca Querol, representante de la Spain Film Comission, y directora de la oficina de Andalucía, destacó que el panorama ha cambiado a mejor pero queda mucho por hacer, y en 25 de años de carrera solo ha conocido un proyecto que tuviera mujer directora, protagonista y productora.

Por su parte, Jenni Wolfson, gerente de Chicken & Egg, aseguró que "importa quién cuenta las historias", lema que suscribieron otras ponentes al defender una "mirada femenina" en documentales, ficción o noticias, que aborde temas importantes para las mujeres y rompa con estereotipos.

La red, que realizará un encuentro virtual en junio o julio, ya cuenta con unas 30 organizaciones, entre ellas la Geena Davis Institute on Gender in Media, Time's Up UK, Encuadradas o Jeva, estas últimas asociacones de cineastas colombianas y venezolanas, respectivamente. EFE

