La zona norte de Gaza hace frente a un riesgo de hambruna "inminente" en plena ofensiva militar de Israel

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha alertado este lunes de que la hambruna es "inminente" en la zona norte de la Franja de Gaza, antes de agregar que la mitad de la población gazatí, cerca de 1,1 millones de personas, hacen frente a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, en medio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) recoge que existe el riesgo de que se desate una hambruna en esta zona del enclave palestino antes de finales de mayo de 2024 si no hay un alto el fuego y un incremento de la entrega de ayuda humanitaria a la población. Así, el informe afirma que, "según el escenario más probable", las provincias de Norte de Gaza y Gaza están en fase 5 --hambruna--, con un 70 por ciento de la población, unas 210.000 personas, en niveles "catastróficos", mientras que las provincias del sur --Deir al Balá, Jan Yunis y Rafá-- están en fase 4 --emergencia--, con la posibilidad de que caigan en hambruna en julio "en el peor de los escenarios". Las cifras reflejadas en la IPC reflejan que la inseguridad alimentaria grave ha aumentado desde diciembre de 2023, con un 79 por ciento más de población en niveles catastróficos de hambre respecto a dicho periodo, mientras que las previsiones de cara al trimestre entre marzo y julio apuntan a que esta cifra podría ser del 92 por ciento respecto a la de hace tres meses. "Esta actualización del análisis de la IPC valida lo que todos temíamos: una profundización y rápido deterioro de la situación de seguridad alimentaria en Gaza", ha dicho la subdirectora de la FAO, Beth Bechdol, quien ha agregado que las cifras "son las más altas registradas hasta la fecha, algo incomparable con lo que se ha visto hasta ahora". "En diciembre, el informe de la IPC apuntaba que la hambruna era probable. Si no se adoptan pasos para un cese de hostilidades y dar más acceso humanitario, la hambruna es inminente. Podría estar ocurriendo ya. Se necesita acceso inmediato para facilitar la entrega de ayuda urgente y crítica, según las necesidades", ha explicado. Los datos del citado informe apuntan a que "virtualmente todos los hogares" de Gaza se están saltando comidas todos los días y a que los adultos están reduciendo sus ingestas para que los niños puedan comer. En el caso de la zona norte de la Franja, cerca de dos tercios de los hogares pasan días completos sin comer, en ocasiones durante un tercio de los días del mes, con uno de cada tres niños menores de dos años sufriendo desnutrición aguda. La FAO ha explicado que el aumento de las hostilidades ha suspendido las entregas de agua, comida y combustible ante la ofensiva de Israel, mientras que entre el 60 y el 70 por ciento del ganado productor de leche ha muerto o ha sido sacrificado de forma prematura para satisfacer las necesidades de la población. De esta forma, el director de la FAO para Emergencias y Resiliencia, Rein Paulsen, ha hecho hincapié en que "es vital que nos centremos en todo lo que implica mantener con vida al ganado, lo que pasa por garantizar el acceso a la leche, particularmente a niños que sufren desnutrición o que están en riesgo de desnutrición". "Además, la gente necesita tener acceso a alimentos nutritivos y vegetales", ha zanjado. "MEZCLA PERFECTA PARA LA DESNUTRICIÓN" Por su parte, el director de operaciones de Acción contra el Hambre, Vincent Stehli, ha recalcado que "nunca ha visto nada igual" en los 20 años que lleva la ONG trabajando en Gaza". "El 80 por ciento de los niños y niñas tienen enfermedades infecciosas; el 70 por ciento, diarrea. No tienen suficiente comida. Los servicios sanitarios no pueden funcionar", ha advertido. "Es una mezcla perfecta para la desnutrición. Esto es sólo el principio", ha dicho, antes de incidir en que "el cese de las hostilidades y el restablecimiento del espacio humanitario para prestar ayuda humanitaria y restablecer los servicios son esenciales para eliminar cualquier riesgo de hambruna". "Por ello, Acción contra el Hambre sigue abogando por un alto el fuego inmediato y permanente", ha reiterado. Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales han advertido en reiteradas ocasiones sobre la gravísima crisis humanitaria en el enclave palestino y han reclamado a Israel que permita la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria a un nivel equivalente a las necesidades. Sin embargo, Israel defiende sus acciones y argumenta que ya se entrega ayuda, incluidos envíos por aire y la reciente apertura de un corredor marítimo desde Chipre. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza tras los citados ataques, que dejaron 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de más de 31.700 personas, a las que suman unos 420 palestinos muertos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes.