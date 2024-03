La UE sancionará a una treintena de individuos y entidades responsables de la muerte de Navalni

Los Estados miembros de la Unión Europea sancionarán a una treintena de responsables de la muerte del líder opositor ruso, Alexei Navalni, en una cárcel del Ártico el pasado febrero, paso previo al marco específico de sanciones que aprobará para castigar la represión en Rusia y que llevará el nombre del influyente político. Así lo ha confirmado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, tras la reunión de ministros de Exteriores del bloque en la que los 27 han respaldado las sanciones, que se espera que vean la luz durante los próximos días y antes de la cumbre de líderes europeos de jueves y viernes. La UE aplicará la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos en la Unión a los responsables de la muerte de Navalni como ejemplo de un abuso de los Derechos Humanos y precisamente dará pasos para establecer un nuevo régimen de sanciones para castigar específicamente el deterioro de los Derechos Humanos en Rusia, instrumento que llevará el nombre del disidente ruso. Este paso llega tras la jornada en la que los Estados miembro han criticado las elecciones presidenciales en Rusia, en las que el presidente, Vladimir Putin, ha logrado la reelección con el 87,2 por ciento tuvieron lugar en un contexto "restrictivo", sin oposición real y que en ningún caso pueden aplicarse a territorios ocupados en Ucrania. "Las elecciones presidenciales celebradas por Rusia tuvieron lugar en un entorno altamente restringido, exacerbado también por la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania", ha señalado el bloque europeo en un comunicado, en el que de todos modos evitan referirse a la legitimidad de la victoria de Putin. En rueda de prensa, el jefe de la diplomacia ha recalcado que en Rusia "llueve sobre mojado" porque son unas elecciones "fake" pero además ha intentado celebrarlas en territorios "usurpados" a Ucrania. "Doble condena. No solo las elecciones no pueden ser reconocidas como tal sino que se hacen en territorio que no reconocemos en territorio ruso", ha criticado, lamentando el entorno "represivo" en el que se han celebrado los comicios.