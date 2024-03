La superheroína del cómic Luz La Luminosa educa sobre la endometriosis

Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 18 mar (EFE).- La superheroína "Luz La Luminosa", la mejor amiga de "La Borinqueña", a la que acompaña en su lucha contra el cambio climático y la injusticia social, debuta este mes en solitario para concienciar sobre la endometriosis, enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres aunque muchas no lo sepan.

El novelista gráfico Edgardo Miranda vuelve a trasladarse a Puerto Rico para centrarse en esta ocasión en Luz La Luminosa, en una historia en que la heroína desconoce qué es la endometriosis y que el fuerte dolor que siente se debe a esta enfermedad, de la que el cómic busca concienciar durante el mes dedicado a la mujer.

"Esta será una sola edición (del cómic). Este personaje siempre ha existido, pero recientemente adquirió sus poderes y se convirtió en Luz La Luminosa. Antes era sólo era la mejor amiga de La Borinqueña" de ascendencia puertorriqueña, que nació en 2016, dijo Miranda, que escribió estas historia tras la experiencia de su esposa y socia Kyung-Jeon-Miranda, quien le sugirió el tema.

"Siempre se escriben cómics donde los superhéroes son invencibles y lo que escribo en este libro es que aunque ella tiene superpoderes, en un momento en que está en una lucha contra los villanos se agarra del dolor (el vientre), no puede hacer nada y cae. Sus superpoderes no le pueden dar la cura para esta enfermedad", destaca.

Miranda lamentó que hay muchas mujeres que no se quejan porque creen que eso es parte de ser mujer. "Lo que estamos tratando de decir es que no, eso no es normal", afirmó.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., la endometriosis ocurre cuando el tipo de tejido que normalmente recubre el útero crece en otra parte: en los ovarios, detrás del útero, en los intestinos o en la vejiga. En raras ocasiones crece en otras partes del cuerpo.

Ese tejido "mal colocado" puede causar dolor, infertilidad y períodos muy abundantes. El dolor suele aparecer en el abdomen, la zona lumbar o la zona pélvica.

Miranda recordó que su esposa ha vivido muchos años con dolor, sometiéndose a procesos para eliminar ese tejido porque no hay cura, pero sí opciones de tratamiento para el dolor y la infertilidad relacionados.

"No hay ningún estudio para saber si tienes endometriosis, sólo 'abrirte' (cirugía)", indicó, y recordó además que tras publicar sobre la endometriosis en redes sociales, su amiga, la actriz Rosario Dawson escribió que "ella era una de esas 10 mujeres", tras lo cual fue una de las productoras -entre ellas Hillary Clinton- del documental "Below the Belt" (Bajo el cinturón) sobre este tema.

"Luz La Luminosa es la primera superheroína con endometriosis, afección caracterizada por dismenorrea (menstruación dolorosa), dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales) y dolor pélvico crónico no relacionado con la menstruación".

Miranda destacó que quieren usar este libro como herramienta de educación para escuelas y otras instituciones.

Su prólogo fue escrito por la doctora Idhaliz Flores, profesora de la Universidad de Ciencias de la Salud en Puerto Rico y fundadora de Fundación Puertorriqueña de Pacientes con Endometriosis, que ha abogado ante el Congreso por fondos para concienciar e investigar sobre la enfermedad.

Este libro (disponible en www.la-borinquena.com), ilustrado por Elkys Nova Díaz, será presentado en el Puerto Rico Comic Con, del 29 al 31 de marzo.EFE

