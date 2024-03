La comisión electoral da la victoria a Putin con unos resultados y una participación "récord" en Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha logrado la reelección para un nuevo mandato al frente al país con unos resultados y una participación "récord", según ha afirmado este lunes la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova. Pamfilova ha indicado que el mandatario se ha hecho con un 87,29 por ciento de los votos, según los resultados correspondientes al 99,76 por ciento del recuento, una cifra no alcanzada hasta la fecha desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. Asimismo, ha subrayado que más de 87,1 millones de personas acudieron a votar entre el 15 y el 17 de marzo, para una participación del 77,44 por ciento, con lo que supera el máximo histórico hasta la fecha, fijado en el 74,66 por ciento en las elecciones de 1991. Por otra parte, ha denunciado intentos por parte de los "enemigos" para reducir la participación, incluidos actos de "intimidación" para "generar pánico". "No han desdeñado nada, empezando por ataques inacabables en las zonas fronterizas. Hubo ataques terroristas no contra objetivos militares, sino contra edificios residenciales", ha manifestado, en referencia a las últimas incursiones de tropas ucranianas en varias provincias fronterizas. Putin ganó las elecciones en 2018 con un 76,69 por ciento de apoyo y un 67,54 por ciento de participación. El margen de 2012 fue menor (63,6 por ciento de votos), mientras que en 2008 el candidato apoyado por Putin, Dimitri Medvedev, se impuso con un 70,28 por ciento. El propio Putin venció en 2004 con un 71,31 por ciento de votos y en 2000 fue su primera victoria, con un 52,94 por ciento de apoyos.