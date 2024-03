Juan Jesus acusa a Acerbi de racismo: "Me ha llamado negro"

Roma, 18 mar (EFE).- El brasileño Juan Jesus, central del Nápoles que este domingo marcó el tanto del empate ante el Inter (1-1), acusó durante el partido al italiano Francesco Acerbi, central 'nerazzurro', de haberle "llamado negro".

En el minuto 59 del partido, Juan Jesús llamó al colegiado Federico La Penna para quejarse de manera vehemente sobre algo que había escuchado.

"No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien", se lee en los labios Juan Jesus, en un vídeo viral en redes sociales, mientras se dirige al colegiado y se señala el parche contra el racismo que portaron todos los equipos esta semana con el mensaje 'Keep Racism Out' (dejar el racismo fuera, en español).

La Penna escuchó atentamente al jugador y llamó a Acerbi para mantener un breve encuentro con ambos jugadores. Unos segundos después, tras la disculpa de Acerbi, se reanudó el juego.

"Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Allí se dice de todo, pero él vio que fue demasiado lejos y se disculpó. Es un buen chico, se disculpó y cuando el árbitro pitó quedó todo atrás. Espero que no vuelva a ocurrir, es un chico inteligente", desveló al término del encuentro a DAZN.

Además, el brasileño publicó un mensaje en su Instagram personal: "He defendido a mi equipo y a mis derechos de la manera que he considerado más justa. Feliz por el gol y por nuestra reacción", palabras que acompañó de dos emoticonos en forma de pie, uno blanco y uno negro.

Acerbi, por su parte, que este lunes viajará con la selección italiana a Estados Unidos para disputar los amistosos ante Venezuela y Ecuador, se arriesga a que el Juez Deportivo abra un expediente que desemboque en una elevada sanción.