Jordi Ribera: "Había que jugar y ganar y se ha ganado y convencido"

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, celebró el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024 tras lograr tres victorias en el Preolímpico de Granollers (Barcelona), la última ante Brasil pese a que tenían el billete prácticamente en su mano antes de jugar y pese a que los sudamericanos debían ganar para ir a la cita olímpica de este verano. "El Europeo es una competición dura y difícil. Siempre lo hemos dicho. Quizá no estuvimos a la altura, en el partido contra Croacia o el de Austria, que era fundamental. Veníamos tocados y ese pundonor de revertir una situación negativa le ha dado un plus a la selección, además de jugar en casa. Hemos sacado este torneo, que era complicado porque Brasil es complicado y Eslovenia venía de ser sexta en el Europeo. Había que jugar y ganar y se ha ganado y convencido", aseguró en rueda de prensa. Ribera felicitó a Brasil por el torneo hecho --"una pena que no pudieran obtener la plaza porque han hecho méritos"-- pero se mostró encantado con el tres de tres. "Estoy muy contento por el rendimiento del equipo en los tres partidos, especialmente el día de Eslovenia", recordó de la victoria por 32-22 ante los eslovenos. "Teníamos un partido clave, el de Eslovenia, y lo sacamos con sobresaliente porque vivimos los 60 minutos de partido. Ganar de 10 no es fácil y menos contra Eslovenia. Y contra Brasil hemos jugado bien, también. Hemos perdido algunos balones, pero era un partido incierto porque sabíamos que incluso perdiendo de 5 manteníamos la primera plaza. El equipo ha querido contentar a la gente. El equipo ha estado a una gran altura en el torneo", añadió. "Para Brasil era su oportunidad, han defendido muy bien y salido al contraataque. En la segunda parte nos hemos podido ir de 5 pero sabíamos que no iba a ser fácil. Con el 5-1 nos han dificultado el juego de construcción y hemos perdido algún balón más. El portero Rangel ha estado muy bien, clave para que pudieran empatar. Ahí el resultado ha sido incierto y quizás la mayor experiencia de mi equipo nos ha permitido ganar el partido", opinó. También agradeció a la RFEBM que lograra ser sede de este Preolímpico. "Me gustaría felicitar a la RFEBM por haber conseguido la organización del Preolímpico y a la gente de Granollers, que han sido un jugador más en la pista y nos han ayudado mucho. Siempre es una satisfacción poder jugar en casa. Desde que soy seleccionador, es la primera competición oficial que hemos jugado en casa. Nos jugábamos mucho y la gente y el equipo han respondido, un binomio importante porque estar en los Juegos es fundamental", reconoció. Destacó también el gran ambiente que se vive en el vestuario de los Hispanos. "Desde que estoy aquí el ambiente en la selección es impresionante. Al jugador que llamas lo deja todo para venir. Está el atractivo de jugar grandes competiciones y luego está el ambiente y la cohesión en el grupo. Nos tratamos siempre con respeto y hace que haya un ambiente de confianza", se sinceró.