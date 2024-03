Israel confirma la muerte de un militar y eleva a 250 los caídos en combate en Gaza

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes la muerte de un militar en el norte de la Franja de Gaza, elevando así a 250 la cifra de soldados caídos en combate desde el inicio de la ofensiva contra el enclave, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El fallecido ha sido identificado como Matan Vinogradov, un sargento de 20 años residente en Jerusalén que estaba integrado en la Brigada Nahal. "Ha caído en combate en la parte norte de la Franja de Gaza", ha señalado en un breve mensaje en su página web. Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', el soldado habría muerto en enfrentamientos en los alrededores del Hospital Al Shifa, situado en la ciudad de Gaza y escenario de una nueva incursión del Ejército israelí durante la madrugada de este lunes, si bien este extremo no ha sido confirmado oficialmente. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza tras los citados ataques, que dejaron 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de más de 31.700 personas, a las que suman unos 420 palestinos muertos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes.