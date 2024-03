Girona, Athletic y Atlético, pulso incierto por la Champions

Iñaki Dufour

Madrid, 18 mar (EFE).- Derrotado en sus cuatro últimas salidas, el Girona perdió el segundo puesto; ganador 2-0 contra el Alavés, el Athletic asaltó la cuarta posición; y goleado 0-3 por el Barcelona, el Atlético de Madrid cayó a la quinta plaza, fuera de su indispensable objetivo de la clasificación para la Liga de Campeones, por el que los tres equipos pugnan por dos plazas a falta de nueve jornadas, con dos duelos directos en el Metropolitano.

Lanzada la recta final, no hay ninguna certeza para ninguno. El conjunto catalán está en ventaja, seis puntos por encima del bloque bilbaíno, que, a su vez, suma uno más que el equipo de Diego Simeone, infalible en el pase a la Champions en cada una de las once campañas completas con el técnico, enfrentado ahora a las dudas.

"Es el principal objetivo del club. Después de que ganamos la Liga, todos los cursos posteriores nos ha costado. Estamos en el proceso de mejorar y lo vamos a hacer y esperamos que se pueda ver. El grupo sabe claramente cuál es el primer objetivo año tras año y trabajaremos para buscarlo como lo hemos hecho siempre", advirtió Simeone.

El Atlético, que no ha bajado del podio de la Liga en ninguna de las últimas once campañas, se ha caído como visitante. Aún el mejor local del campeonato incluso con la derrota frente al Barcelona, con 40 de los 45 puntos por los que ha competido en casa, ha sido un equipo completamente discordante lejos de su estadio: sólo 15 puntos de los 42 disputados.

Un déficit profundo para un bloque que se sentía aspirante al título al principio (ahora está a 17 puntos del liderato del Real Madrid) y que ahora está limitado a las cuatro primeras posiciones.

Sí depende aún de sí mismo para ser cuarto. Esa condición aún lo pertenece por el enfrentamiento directo con el Athletic en el Metropolitano dentro de cuatro jornadas. También está en juego la diferencia particular, porque en San Mamés cayó con estrépito por 2-0.

El Athletic, a la vez, es uno de los dos únicos equipos que han ganado en el Metropolitano en los últimos 40 partidos oficiales. Lo hizo en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey por 0-1. El otro es el Barcelona, en dos ocasiones. Una el 8 de enero de 2023, por 0-1, y otra este domingo, cuando doblegó al Atlético por 0-3.

El otro duelo directo a falta de nueve citas, con el Girona, también será en el Metropolitano. En dos jornadas.

Además, el Atlético recibirá en su casa al Celta y a Osasuna y jugará fuera, su problema persistente, cinco de los nueve choques: el más inmediato en el estadio de La Cerámica con el Villarreal. Después, con el Alavés, el Mallorca, el Getafe y la Real Sociedad.

"La idea es mantener nuestra posición e intentar mejorarla. Ahora estamos cuartos. En lo que queda intentaremos luchar por nuestros objetivos", explicó Ernesto Valverde, el técnico del Athletic Club, tras el triunfo por 2-0 contra el Alavés, que añadió al 0-2 en Las Palmas. No encadenaba dos triunfos desde el pasado mes de enero, cuando enlazó cuatro.

Muy fiable también en su territorio (una sola derrota en sus 15 duelos ligueros como local en este curso, con 36 puntos sumados de los 45 disputados), es igualmente una incógnita como visitante, cuyo rendimiento ha sido irregular, con 20 puntos en 14 desplazamientos y con apenas dos victorias en sus últimas ocho salidas o tres en las once más recientes.

Le queda visitar el Metropolitano. También al Real Madrid, la próxima jornada en el Santiago Bernabéu; al Getafe en el Coliseum; al Celta en Balaídos y al Rayo en Vallecas.

En San Mamés, mientras, recibirá al Villarreal, al Granada, a Osasuna y al Sevilla. Cinco fuera y cuatro en casa para insistir en un pase a la Liga de Campeones que no logra desde 2014.

"Si no conseguimos 'Champions' para mí sería un golpe muy duro. Creo que tenemos una plantilla buena que se ha hecho merecedor de estar en esa pelea. Pelear por la Liga es una presión que no quiero. Pero ir a la Champions es una presión que quiero", explicó Míchel Sánchez, el entrenador del Girona, tras la derrota por 1-0 en el Coliseum ante el Getafe.

Como el Atlético y el Athletic, al conjunto catalán decae como visitante. Son ya cuatro derrotas consecutivas lejos de Montilivi. Del 4-0 contra el Real Madrid al 1-0 en Getafe, pasando por el 1-0 con el Mallorca y el 3-2 con el Athletic. Antes, había enlazado once desplazamientos seguidos sin perder, con ocho triunfos incluidos.

En casa es más firme. Sólo ha perdido un choque. Ganó once y empató dos.

De sus últimas nueve citas, cinco serán en Montilivi (contra el Betis, el Cádiz, el Barcelona, el Villarreal y el Granada) y cuatro fuera: el desafío clave del Metropolitano contra el Atlético de Madrid, Las Palmas, Alavés y Valencia.

- ATLÉTICO DE MADRID: Villarreal (F), GIRONA (C), Alavés (F), ATHLETIC CLUB (C), Mallorca (F), Celta (C), Getafe (F), Osasuna (C) y Real Sociedad (F).

- ATHLETIC CLUB: Real Madrid (F), Villarreal (C), Granada (C), ATLÉTICO DE MADRID (F), Getafe (F), Osasuna (C), Celta (F), Sevilla (C) y Rayo Vallecano (F).

- GIRONA: Betis (C), ATLÉTICO DE MADRID (F), Cádiz (C), Las Palmas (F), Barcelona (C), Alavés (F), Villarreal (C), Valencia (F) y Granada (C). EFE

