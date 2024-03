Flamenco Festival Nueva York concluye con 32.500 espectadores su homenaje a Paco de Lucía

El Flamenco Festival Nueva York ha concluido su 23ª edición con más de 32.500 espectadores en las funciones realizadas en Nueva York, Miami, Boston, Los Ángeles, Chicago y Washington DC, en las que se ha homenajeado al guitarrista de Algeciras Paco de Lucía, según ha informado el festival en un comunicado. Así, en los 44 actos celebrados, de los cuales 15 colgaron el cartel de "todo vendido", se subieron al escenario artistas flamencos como Tomatito, el pasado 1 de marzo en el The Town Hall; o el Ballet Nacional de España, que dedicó a la memoria del maestro algecireño las cuatro funciones que interpretaban 'Almoraima', coreografiada por Rubén Olmo. Además, de las figuras representativas del flamenco, el festival asegura que pretende dar "cabida a las nuevas y jóvenes figuras en diferentes disciplinas", por lo que, además de Tomatito, Olga Pericet o Manuel Liñán, el público pudo ver a artistas como Paula Comitre, Alejandro Hurtado, Andrés Barrios, Sandra Carrasco, David de Arahal, Raúl Cantizano, Alfonso Losa, el Yiyo, Inma La Carbonera, María José Llergo e Israel Fernández junto a Diego del Morao. También, en Washington DC y Chicago, la cantaora Inma la Carbonera y la guitarrista Antonia Jiménez, representaron 'A Gaya', un espectáculo que mostraba "la relevancia adquirida por la mujer" en este sector, y que reúne versos de Federico García Lorca y varias poetas españolas cantados con música flamenca. El grupo Las Migas actuó en el escenario de Joe's Pub, dando fin a su gira norteamericana con las entradas agotadas, junto con el saxofonista colaborador de los Rolling Stones, Tim Ries, y a la también cantante y ganadora del Grammy Latino Nella Rojas. Quien también colgó el cartel "sold out" fue el cantaor Israel Fernández, Antonio Rey, Alejandro Hurtado, Rycardo Moreno y Yotam Silberstein; el Ballet Nacional de España y el pianista Andrés Barrios, entre otros. El Festival Flamenco Nueva York, ha organizado en anteriores ediciones una función escolar, y en esta ocasión asistieron 2.000 niños de entre 8 y 14 años para ver 'La Leona', un espectáculo en el que la bailaora y Premio Nacional de Danza 2018 Olga Pericet homenajea a la guitarra de Antonio de Torres en el New York City Center. Por eso, el director del festival, Miguel Marín, ha celebrado que los asistentes son un "público maduro" que prefiere las propuestas de los artistas completas. "Uno de los logros del festival es haber consolidado a un público maduro que va buscando la propuesta de un artista en su totalidad. Incluso siendo esta más sobria e íntima, la conexión que se establece entre artista y espectadores es muy fuerte y evidente. Ha sido el caso, por ejemplo, de los recitales de cante y toque que han ofrecido Inma La Carbonera y Antonia Jiménez o Israel Fernández y Diego del Morao, por citar algunos", ha explicado Marín en un comunicado. LA PINTURA ESPAÑOLA, TAMBIÉN HOMENAJEADA Aunque los mayores homenajeados han sido Paco de Lucía y el guitarrista Vicente Espinel, el Flamenco Festival Nueva York ha dado puesto el foco en la figura del pintor español Joaquín Sorolla. Así, la Hispanic Society of America de Nueva York acogió al conjunto pictórico 'Visión de España', que se acompañó de las actuaciones del cantaor Gabriel de la Tomasa, el guitarrista Alejandro Hurtado, las bailarinas Sara Arévalo y Estela Alonso, y el director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo. Entre el resto de actos celebrados, se encuentra una conferencia internacional sobre la huella de Estados Unidos en Paco de Lucía, y viceversa, 'Paco de Lucía y las Américas'; una charla impartida por el periodista Juan José Téllez en el Instituto Cervantes, 'De Vicente Espinel a los jóvenes cantautores: de versos y de cuerdas'; y el estreno mundial del documental 'Transmissions'.