Fernando Velo desvela que están "esperando el momento oportuno" para pedir la libertad de Antonio Tejado

Esta semana, Antonio Tejado ha aparecido por primera vez ante las cámaras desde su arresto y posterior encarcelamiento por presuntamente estar implicado en el asalto que sufrió su tía, la reconocida María del Monte, en su domicilio el pasado mes de agosto. Ante la mirada atenta del público, el colaborador televisivo mantuvo la cabeza en alto, disimulando cualquier indicio de nerviosismo y sin realizar comentarios. Sin embargo, las declaraciones de Tejado durante el juicio han generado un gran revuelo mediático debido a las contradicciones evidentes en su testimonio. A pesar de afirmar una única conexión con 'El Ruso', su versión de las insistentes llamadas telefónicas a su tía para coordinar la entrega de un perro ese mismo día no terminan de encajar. Es por ello que, su abogado Fernando Velo, ha hablado con el equipo de Europa Press para desmentir que existan dichas declaraciones de las que tanto se están hablando: "A mi juicio no existen ningún tipo de contradicciones en la declaración de Antonio ni se cuales son esas que dices y comentas que se han dicho". Insistiendo en aquellas palabras que se están poniendo en duda de su cliente, el abogado explica que esas contradicciones de las que se hablan "no existían": "Las declaraciones de Antonio fueron rotundas, contestó a todo sin dudar, está diciendo la verdad". Por otro lado y respecto a la supuesta llamada que realizó a su tía, recalca: "Antonio lo explicó todo, no hay contradicción". Es por ello que el abogado insiste en que no puede confirmar y desmentir todas las cosas de las que se habla sobre Tejado en estos momentos: "No me da tiempo a leer todo lo que se dice y no puedo darle valor y veracidad a todo lo que se dice". También asegura que aún no han solicitado la libertad del sobrino de María del Monte: "Estamos esperando el momento oportuno. Próximamente". Finalmente, sobre el estado del colaborador de televisión en estos días clave y posteriores al juicio, explica: "No he hablado con él hoy, no se lo que se ha dicho pero me consta que está bien, está mejor". Además, reconoce que está esperanzado en su libertad: "Claro que sí, por supuesto".