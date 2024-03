España, entre los países de la UE con más proporción de residentes nacidos en el extranjero, según Funcas

España se encuentra entre los países de la Unión Europea (UE) con mayor proporción de residentes nacidos en el extranjero, según un análisis realizado por Funcas en el último 'Focus on Spanish Society'. En concreto, el centro de análisis dedicado a la investigación económica y social ha detallado que, en 2023, el porcentaje de población nacida en el extranjero en el conjunto de países de la Unión Europea ascendía al 13,3%, según datos de Eurostat. Por su parte, España contaba con un 17,1% de residentes nacidos en el extranjero en 2023, cerca de países como Suecia (20,4%) y Alemania (19,5%), y por delante de Francia (13,1%) y del resto de países del sur de Europa: Portugal (16,1%), Grecia (11,3%) r Italia (10,9%). Según los datos de la Estadística Continua de Población, analizados por Funcas en el último Focus on Spanish Society, en enero de 2024 se ha alcanzado la cifra más alta registrada de residentes en España nacidos en el extranjero, 8,8 millones de personas y el 18,1% de la población, un punto porcentual más que en 2023. Por comunidades autónomas, los porcentajes más elevados corresponden a Islas Baleares (27%), Cataluña y Madrid (24%), Melilla (23%), la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias (ambas 22%). Las regiones con los porcentajes más reducidos son Extremadura (6%), Asturias (10%), Castilla y León y Galicia (11%). Entre las personas de origen extranjero residentes en España, aproximadamente cuatro de cada diez (42%) cuentan entre 25 y 49 años, un tramo que, dentro de las edades laboralmente activas, concentra al grueso de la población activa de cualquier sociedad. En este sentido, Funcas ha destacado que esta cifra sitúa a España entre los países europeos con una mayor proporción de personas de entre 25 y 49 años nacidas en el extranjero (sobre el conjunto de la población de origen extranjero), por encima de la media europea (37%), aunque por debajo de Dinamarca (44%), República Checa (46%) y Finlandia (49%). Ha puesto de relieve también que en las regiones con más inmigrantes, como Cataluña y Madrid, así como el País Vasco y Navarra, una mayor proporción de ellos se encuentra en este grupo de edad de 25 a 49 años. Por otra parte, son precisamente algunas de las comunidades con menor proporción de inmigrantes, como Asturias, Galicia y Castilla y León, las que registran un mayor porcentaje de inmigrantes de 65 años o más (alrededor de uno de cada cuatro). Un número significativo de estos inmigrantes de más edad procede de países como Argentina, Cuba y Venezuela. "La inmigración desempeña un papel cada vez más importante tanto en el mercado laboral como en las estructuras sociodemográficas de las sociedades europeas. El peso y la composición por edades de los inmigrantes refleja no sólo el potencial de estas sociedades para atraer nueva población, sino que también plantea la necesidad de establecer una discusión pública sobre las implicaciones a largo plazo para las sociedades envejecidas en términos de integración, ajuste del mercado laboral y protección social", ha explicado. NUEVOS CIUDADANOS EUROPEOS Respecto a las adquisiciones de nacionalidad en los países comunitarios, ha señalado que en 2022 ascendieron a 989.940 personas, la mayoría (857.173) procedían de países extracomunitarios. En España, 181.581 personas obtuvieron la nacionalidad en 2022, es decir, el 18% de todos los inmigrantes naturalizados en la Unión Europea. Esto sitúa a España, junto con Italia (22%) y Alemania (17%), entre los países con mayor participación en el total de nacionalizados de la Unión Europea. En España, el 38% de los nuevos ciudadanos eran ciudadanos de países de América Central o del Sur, y el 32% procedía de países del norte de África. En cambio, en Alemania, casi la mitad de los inmigrantes nacionalizados era de origen asiático, muchos de ellos de Siria (29%), Turquía (9%), Irak (4%), Irán (3%) y Afganistán (3%).