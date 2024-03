El Rey llega a Alimentaria & Hostelco sin la presencia de Aragonès

El Rey Felipe VI ha llegado sobre las 11 horas de este lunes a la edición 2024 de Alimentaria & Hostelco para encabezar la inauguración del evento, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta el jueves, y donde no le ha recibido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Le esperaban los ministros Jordi Hereu y Luis Planas; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín. Entre las autoridades, no estaban ni Aragonès ni el conseller de Acción Climática, David Mascort, que inaugurarán el estand de la Generalitat a las 12 horas. En la recepción sí han estado el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; el director general de Alimentaria Exhibitions, José Antonio Valls; el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens, y el presidente de Hostelco, Pere Taberner. Al entrar en el recinto, asistentes han gritado 'Viva el Rey y Viva España'. El congreso, que ocupará siete pabellones del recinto ferial, prevé reunir a 100.000 visitantes y 3.200 expositores, que generarán un impacto económico de entre 180 y 200 millones de euros.